Reaktionen zum HSV-Abstieg "Immer wieder Wunder gibt's nicht"

Der Hamburger SV ist abgestiegen. Das bewegt ganz Fußball-Deutschland. Hier eine Auswahl an Reaktionen.

(HSV-Idol Uwe Seeler im Interview mit dem TV-Sender Sky):

"Ich persönlich werde auch zur 2. Bundesliga gehen, wenn die Mannschaft spielt. Das ist davon unbenommen (...) Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder Wunder erlebt. Immer wieder Wunder gibt's nicht."

(Bundesfinanzminister Olaf Scholz, von 2011 bis März dieses Jahres Hamburgs Erster Bürgermeister, via Twitter):

Aufstehen und nächste Saison wieder angreifen. Ohne Hamburg fehlt der Bundesliga etwas! #nurderhsv https://t.co/M7oLthRuhV — Olaf Scholz (@OlafScholz) 12. Mai 2018

(Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher nach dem 2:1 am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach):

"Das war ein versöhnliches Ergebnis. Aber ich bin traurig, dass wir mit dem HSV in der 2. Liga spielen müssen. Wenn man von den letzten vier Spielen drei gewinnt, zeigt das, dass Superpotenzial in der Mannschaft steckt."

(Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote nach dem 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach):

"Wie sich der HSV heute präsentiert hat, hätten wir ihn gerne in der Vergangenheit öfters gesehen. Der Abstieg ist ein Rückschlag."

(Ex-Bundesliga-Profi Rafael van der Vaart, der in 199 Spielen für den HSV 66 Tore erzielt hatte, via Twitter):

Das trifft mich hart. Nach 54 Jahren .. Ein trauriger Tag für alle die hinter diesem Verein stehen, aber ich bin mir sicher der @HSV ist schon bald wieder da wo er hin gehört! #HSV pic.twitter.com/2NNAGG9dY6 — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) 12. Mai 2018

(Werder Bremens Sportchef Frank Baumann):

"Für den Verein und die Stadt Hamburg ist das schade. Ich denke aber, der HSV wird sich so aufstellen, dass der Aufenthalt in der 2. Liga nicht ganz so lange dauert und wir irgendwann wieder emotionale und schöne Nordderbys in der Bundesliga erleben werden."

(SC Freiburgs Trainer Christian Streich):

"Der HSV geht einen guten Weg, jetzt haben sie verlängert mit dem Trainer. Die Leute stehen dahinter. Vereine wie der HSV, man hat das gesehen beim VfB oder Hannover, die kommen wieder zurück."

(Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld via Twitter)

Hömma, der @HSV geht nicht unter. Es geht auch wieder nach oben, wir sprechen aus Erfahrung. Wir hätten lieber in Freundschaft gegen euch gespielt, aber nun eben zwei Fußballfeste unter Freunden. ✌ #immerdabei — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 12. Mai 2018

(Rockmusiker Udo Lindenberg, zu dessen größten Hits "Hinterm Horizont" gehört, zur dpa)

"Heute wird der Abend breiter - doch hinterm Horizont geht's weiter...Falscher Film, schlechter Gag - mach dich ready fürs Comeback. Heute noch in Staub und Asche - morgen Phönix aus der Flasche. Prost!"