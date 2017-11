HSV-Talent Arp Und in der Rückrunde das Abitur

Wer am Sonntag nach dem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim einen Einblick in die Gefühlswelt des Hamburger SV bekommen wollte, der musste bis knapp 20 Minuten nach dem Abpfiff warten. Während im Stadion viele Fans noch über die beste Saisonleistung diskutierten und Trainer Markus Gisdol in den Katakomben Fernsehinterviews gab, öffnete sich auf der linken Seite der Mixed-Zone die Tür zum HSV-Trakt.

Und dann trat er heraus. Der am besten behütete Spieler der Hamburger. Das Juwel. Der HSV-Hoffnungsträger. Jann-Fiete Arp. Ein 17-jähriger Teenager, der nicht nur als Versprechen für die Zukunft gilt, sondern bereits in der Gegenwart begeistert.

Bislang hatte der Klub den Youngster konsequent abgeschirmt. Arp hatte zwar Ende Oktober in seinem zweiten Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (1:2) nur 15 Minuten nach seiner Einwechslung getroffen und ist seitdem der jüngste Torschütze der HSV-Bundesligageschichte. Einen Spieltag später, beim 3:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart, war er bereits in der Startelf und erzielte erneut ein Tor. Auch in der Vorwoche gegen Schalke 04 und nun gegen Hoffenheim bekam er von Gisdol das Vertrauen von Beginn an.

Über Karriere, Klassenlehrer und Klub

Der erste Bundesligaspieler, der im 21. Jahrhundert geboren wurde, hat in seinen bisherigen fünf Partien bereits viele verblüfft und viel angedeutet. Die Medien durften ihre Lobeszeilen über ihn schreiben oder sich in mehr oder weniger kreativen Wortspielen ("Arpgefahren") probieren. Aber sprechen durfte mit ihm niemand. Lediglich im vereinseigenen TV-Kanal gab Arp Antworten.

Ob es nun gestern ohnehin geplant war, Arp erstmals vor die Presse zu schicken oder eine spontane Entscheidung im Überschwang des Sieges - egal. Der Blondschopf stand da und zeigte sich im medialen Mittelpunkt genauso unbekümmert wie zuvor auf dem Rasen. Plauderte locker über Karriere, Klassenlehrer und Klub.

Ob er eigentlich alles realisieren könne? Schließlich sei es ziemlich schnell gegangen. "Ja, muss ich ja", so Arp. Die Kombination aus Schule und Sport - eine Belastung? "Ist natürlich nicht das Einfachste. Aber ich bekomme die größtmögliche Unterstützung, deshalb läuft es so reibungslos wie möglich." Was sagen die Mitschüler und Lehrer? Alle seien gespannt, wollten wissen, wie sein HSV-Alltag so aussehe.

Arp stand nicht nur nach dem Spiel im Mittelpunkt, sondern war auch beim zweiten HSV-Heimsieg in Folge wieder einer der prägenden Akteure. Als Douglas Santos in der sechsten Minute von der linken Grundlinie flach und scharf vor das Hoffenheimer Tor passte, stand Arp einschussbereit. Doch TSG-Verteidiger Kevin Akpoguma kam vor ihm an den Ball und traf ins eigene Netz.

Anschließend vergab der HSV mehrere Chancen zum zweiten Tor. Bobby Wood traf den Pfosten (49.) und schob den Ball Gästetorwart Oliver Baumann freistehend aus wenigen Metern in die Arme (63.). Und dann zog Arp aus halblinker Position ab, doch Baumann verhinderte mit einer Glanzparade einen Treffer der Marke "Tor des Monats", indem er den Ball aus dem rechten Winkel holte. "Den hält er natürlich gut. So im Nachhinein hätte ich ihn wahrscheinlich mit weniger Kraft und mehr Technik eher ziehen sollen", sagte Arp.

"Jetzt hatten wir mal das Glück auf unserer Seite"

Als dann HSV-Schlussmann Christian Mathenia bei einem Flachschuss von Nico Schulz das 1:1 verhinderte (71.) und kurz darauf Filip Kostic einen Freistoß aus 30 Metern einfach aufs Tor drosch und der Ball als Aufsetzer zum 2:0 im Netz landete (75.), deutete vieles darauf hin, dass der Sieger an diesem Nachmittag Hamburg heißen wird. "Wir haben in den letzten Wochen viel Scheiße am Fuß gehabt. Jetzt hatten wir mal das Glück auf unserer Seite - aber das ist auch sehr hart erarbeitet", sagte Mathenia.

Der HSV habe "als Mannschaft sehr gut gespielt, sehr leidenschaftlich. Nur so geht es", sagte Wood. Und der HSV hat den dritten Treffer sehenswert herausgespielt. Eine hohe Hereingabe von Kostic legte Dennis Diekmeier am zweiten Pfosten mit dem Kopf zurück in die Mitte, wo Gideon Jung zum 3:0 vollendete. Er habe das Gefühl, dass etwas zusammenwachse, meinte Sportchef Jens Todt.

Er freute sich, dass der HSV "jetzt Anschluss ans Mittelfeld" habe - und über Jann-Fiete Arp. "Er macht es wahnsinnig gut, spielt sehr reif, schön, das anzuschauen." Arp geht am Gymnasium Heidberg in Langenhorn in die zwölfte Klasse. Die Bildungseinrichtung ist eine "Partnerschule des Leistungssports" und kooperiert als "Eliteschule des Fußballs" mit dem HSV. Unter anderem Thomas von Heesen, Richard Golz und Bastian Reinhardt haben dort ihr Abitur gemacht. Arp will das im Frühjahr schaffen. Nach dem Training versuche er, sagt Arp, "die Zeit noch ein wenig zu nutzen" und Bücher zu lesen. Das gehe "mal besser und mal nicht so gut."

Und wenn es mal Momente gibt, an denen ihm der Spagat zwischen Schule und Sport schwerfällt, dann, so Arp, denke er "an Tage wie heute, an denen man vor der Nordtribüne steht und den Sieg bejubelt. Und dann weiß man, wofür man das macht".