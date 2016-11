HSV in der Krise Jetzt fehlen auch noch die Torhüter

Sportchef Dietmar Beiersdorfer steht schwer in der Kritik, mit Bobby Wood fehlt der erfolgreichste Stürmer des Hamburger SV für drei Spiele wegen einer Rot-Sperre, und dann ist der Klub auch noch Tabellenletzter. Der HSV hat ziemlich viele Sorgen - und jetzt auch noch ein Torhüterproblem.

Vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) droht dem Klub der Ausfall seiner drei Keeper. Wie der Verein via Twitter mitteilte, trainierte Stammtorwart René Adler wegen Muskelbeschwerden nur individuell. Ersatzkeeper Christian Mathenia leidet an einem Virusinfekt, Andreas Hirzel fällt mit einem Muskelfaserriss sicher aus.

Deshalb trainierte Nachwuchskeeper Morten Behrens bei den Profis mit. Mit nur zwei Punkten ist der HSV Letzter der Bundesliga. Immerhin macht die Heimbilanz gegen den BVB etwas Hoffnung. Von den vergangenen vier Heimspielen gegen Borussia Dortmund gewann der HSV drei, eine Partie endete unentschieden.