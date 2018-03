Nach nur sieben Spielen HSV trennt sich von Trainer Bernd Hollerbach

Der stark abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich nach nur sieben Wochen von Trainer Bernd Hollerbach, 48, getrennt. Das hat der Klub offiziell bestätigt.

Hollerbach hatte Ende Januar Markus Gisdol beerbt, konnte den Hanseaten in seinen sieben Spielen auf der Bank aber auch nicht den Glauben an den Klassenerhalt zurückgeben. Unter Hollerbach schaffte der HSV keinen einzigen Sieg und holte nur drei Punkte. "Wir haben die sportliche Gesamtlage nach der 0:6-Niederlage in München intensiv analysiert und diskutiert", sagte HSV-Vorstand Frank Wettstein. Am Ende sind wir zur Überzeugung gelangt, dass wir im Hinblick auf unsere Chancen im Kampf um den Klassenerhalt handeln mussten."

Der bisherige U21-Trainer Christian Titz, 46, mit der Bundesliga-Reserve zurzeit Tabellenführer in der Regionalliga Nord, soll das Team bis zum Saisonende betreuen und die Mannschaft auf die Partie gegen Hertha BSC am kommenden Wochenende vorbereiten.

Vorstand beschließt Trainerwechsel: Christian Titz übernimmt den Posten von Bernd Hollerbach.

Unser U21-Trainer Titz wird dieses Amt vorerst bis zum Ende der Saison ausüben: https://t.co/LVPuM3SPot pic.twitter.com/9wqggYvnGB — Hamburger SV (@HSV) 12. März 2018

Nach 13 Spielen ohne Sieg beträgt der Rückstand des HSV zum Relegationsplatz acht Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte. Titz ist bei den Hamburgern inklusive Interimslösungen Trainer Nummer 16 seit 2008.

Von Pagelsdorf bis Hollerbach Sieben Spiele, null Siege. Bernd Hollerbach wurde nur sieben Wochen nach seiner Vorstellung in Hamburg wieder freigestellt. Hier sind die weiteren Ex-Trainer des Klubs in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Mit ihm begann der Aufschwung im neuen Stadion: Frank Pagelsdorf (Juli 1997 bis September 2001) übernahm den Hamburger SV zur Saison 1997/1998 und führte den Klub drei Jahre später auf Rang drei. Nach einem schwachen Start in die Spielzeit 2001/2002 trennte sich der HSV im September vom Coach - und musste eine Abfindung von über vier Millionen D-Mark zahlen. Pagelsdorf hatte seinen Vertrag zuvor bis zum 30. Juni 2004 verlängert. Für zwei Spiele übernahm anschließend Sportdirektor Holger Hieronymus im September und Oktober 2001 das Kommando. Anfang Oktober 2001 folgte der Österreicher Kurt Jara, der in seiner ersten Saison einen Platz im Mittelfeld erreichte und im folgenden Jahr sogar auf Platz vier kam. Doch wie so viele seiner Amtskollegen erwischte es ihn im darauffolgenden Herbst: Nach einem schwachen Saisonstart musste er im Oktober 2003 gehen. Ähnlich erging es anschließend Klaus Toppmöller. Führte er das Team in seiner ersten Saison noch auf Platz neun, ging es im Folgejahr rapide bergab. Nach einer 0:2-Heimpleite gegen Bielefeld und Tabellenplatz 18 war seine Zeit an der Elbe im Oktober 2004 nach fast genau einem Jahr wieder vorbei. Es folgte Thomas Doll, der die Hamburger zwischen Oktober 2004 und Februar 2007 zweieinhalb Jahre coachte und 2006 die Champions League erreichte. Nach Auftritten gegen Arsenal und Co. folgte die Ernüchterung ein Jahr später. Im Februar 2007 war die Mannschaft Tabellenletzter und Doll musste gehen. Der Niederländer Huub Stevens baute anschließend auf eine strikte Defensive und hatte Erfolg: Die Mannschaft spielte sich von Platz 18 auf Rang sieben vor und wurde in der Saison 2007/2008 sogar Vierter. Doch Stevens wollte sich um seine kranke Frau kümmern und verlängerte den auslaufenden Vertrag nicht. Stevens' Landsmann Martin Jol wurde als "große Lösung" nach Hamburg gelotst - und brachte zunächst Erfolg. Er führte das Team in der Europa League und im DFB-Pokal ins Halbfinale und rettete mit einem glücklichen Erfolg in Frankfurt am letzten Spieltag erneut den Einzug ins europäische Geschäft. Nach Unstimmigkeiten mit dem Vorstand wurde der Vertrag nach nur einer Saison aber überraschend aufgelöst. Anschließend übernahm Bruno Labbadia die sportliche Führung in Hamburg. Nach einem begeisternden Start mit ansehnlichem Offensivspiel baute die Mannschaft in der Rückrunde aber deutlich ab. Mit einer katastrophalen Leistung in Hoffenheim (1:5) sägte die Mannschaft ihren Coach Ende April fast im Alleingang ab. Labbadia musste nach nur einem dreiviertel Jahr wieder gehen. Nach Labbadia durfte Ricardo Moniz das Ruder übernehmen. Von Jol als Technikcoach geholt, kam er mit seiner lockeren Art gut bei den Spielern an, verpasste aber den Einzug ins Finale der Europa League, welches in Hamburg ausgetragen wurde. Nach nur zwei Monaten (April bis Juni 2010) war für ihn Schluss. Zur Saison 2010/2011 verpflichteten die Hamburger stattdessen Armin Veh. Der Stuttgarter Meister-Trainer hatte viel vor, musste aber schon bald wieder gehen. Er überwarf sich mit den Verantwortlichen und provozierte seinen Rauswurf. Vehs Assistent Michael Oenning übernahm im März 2011 und sollte das Team noch in die Europa League bringen. Er schien die Hoffnungen erfüllen zu können: In seinem ersten Spiel wurde Köln 6:2 besiegt. Dann folgte eine Negativserie, am Ende wurde der HSV Achter und verpasste das internationale Geschäft. Weil die Saison 2011/2012 auch nicht besser begann, musste Oenning am 19. September gehen. Nach Oennings Abgang musste Rodolfo Cardoso die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz übernehmen. Der Reserve-Trainer führte das Team beim VfB Stuttgart zum ersten Saisonsieg. Weil er aber die notwendige Fußballlehrer-Lizenz nicht hatte, musste er nach zwei Spielen wieder Platz machen. Weil der HSV nicht schnell genug einen Cardoso-Ersatz fand, übernahm Sportchef Frank Arnesen das Ruder höchstpersönlich. Er wollte solange Trainer bleiben, bis ein neuer Coach gefunden war, und stand ein Spiel als Verantwortlicher an der Linie. Der HSV gewann mit Arnesen 2:1 in Freiburg. Mit Thorsten Fink wollte der Hamburger SV einen Neuanfang wagen. Der Coach des FC Basel nahm die Herausforderung an und rettete den damals Tabellenletzten vor dem Abstieg. In Finks zweiter Saison wollte der HSV ins internationale Geschäft, verpasste dieses aber als Siebter. Nach einem enttäuschenden Start in die Saison 2013/2014 musste Fink nach knapp zwei Jahren gehen. Weil der HSV ad hoc keinen Fink-Nachfolger parat hatte, übernahm wieder Rodolfo Cardoso. Unter ihm verlor das Team 0:2 in Bremen, gewann aber im DFB-Pokal gegen Fürth. Am 25. September 2013 übernahm Bert van Marwijk das Training des HSV. Der Niederländer kannte die Bundesliga aus seiner Zeit beim BVB (2004 bis 2006). Als Nationaltrainer wurde er 2010 mit den Niederlanden Vizeweltmeister. Den HSV sollte van Marwijk aus der Krise führen, sein Vertrag galt bis zum 30. Juni 2015. Bleiben durfte er nur kurz: Der 61-Jährige betreute die Hamburger nur bei 15 Bundesligaspielen, am 15.02.2014 gab der Klub die Trennung vom Trainer bekannt. Dann war Mirko Slomka dran. Bei Hannover 96 war er nach der Hinrunde der Saison 2013/2014 entlassen worden. Er musste mit dem HSV in die Relegation, dort rettete sich der Klub in zwei Spielen gegen Greuther Fürth. Mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen begann die Folgesaison wieder schlecht für den HSV - das Ende für Slomkas Trainerkarriere beim HSV. Stattdessen stand Josef Zinnbauer beim vierten Saisonspiel gegen Bayern (0:0) an der Seitenlinie. Zunächst gelang es dem ehemaligen U23-Coach die Defensive zu stabilisieren und den HSV auf Kurs zu bringen. Doch nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg und dem Abrutschen auf den Relegationsrang trennte sich der Verein auch von Zinnbauer. Als Nachfolger wurde der HSV-Sportdirektor Peter Knäbel inthronisiert. Der ehemalige St.Pauli-Profi besitzt die Fußballlehrer-Lizenz und hatte bereits nach der 0:1-Niederlage gegen Hertha BSC ein klares Bekenntnis zum Coach vermissen lassen. Nach zwei Spielen und null Punkten war es das auch schon mit ihm. Im Abstiegskampf der Saison 2015/2016 übernahm dann Bruno Labbadia. Zum zweiten Mal in Hamburg legte er mit Elan los und schaffte tatsächlich noch den Klassenerhalt. Auch die nachfolgende Spielzeit hatte er das Sagen und brachte den HSV immerhin auf Platz 10. Fußballerisch ging allerdings wenig voran. Unter Trainer Gisdol gelang in der Spielzeit 2016/2017 der Ligaverbleib. Doch in der laufenden Saison wurde es nicht besser. Es drohte der erste Abstieg der Vereinsgeschichte. Bernd Hollerbach löste ihn ab.

Mit der Freistellung Hollerbachs hat der HSV innerhalb von nur fünf Tagen seine komplette Führung ausgetauscht: Am Donnerstag wurden bereits Heribert Bruchhagen (Vorstandschef) und Jens Todt (Sportdirektor) von ihren Aufgaben entbunden. Neuer Aufsichtsratschef ist seit Mittwoch Bernd Hoffmann, der zudem Präsident des Gesamtvereins ist.

Ex-Profi von Heesen wird Kurzzeit-Manager

Nicht nur auf der Trainerposition stellt sich der Klub neu auf: Der ehemalige HSV-Profi und -Aufsichtsrat Thomas von Heesen wird das Trainerteam übergangsweise unterstützen. Von Heesen solle "die Lücke schließen, die bis zur Verpflichtung eines neuen Sportverantwortlichen entstehen könnte", sagte Wettstein in einem Interview auf der Vereinshomepage.

Von Heesen hatte als Profi zwischen 1980 und 1994 für den HSV gespielt. Dabei erzielte er in 425 Spielen 114 Tore. Der gebürtige Ostwestfale war von Juli 2014 bis Februar 2015 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei den Hamburgern, trat dann zurück. Als Trainer betreute er unter anderen Arminia Bielefeld, den 1. FC Saarbrücken und den 1. FC Nürnberg. In Bielefeld und bei Hannover 96 war er auch Sportlicher Leiter.