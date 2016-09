HSV-Pleite gegen Leipzig Der nächste Genickschlag

Protest war das große Thema beim Spiel des Hamburger SV gegen RB Leipzig. Fans des HSV hatten zu einem Demonstrationszug aufgerufen, um ihrem Unmut gegen den mit vielen Millionen in die Bundesliga gehievten Gegner Ausdruck zu verleihen. Während der Partie präsentierte der harte Kern der Hamburger Anhänger beinahe im Fünf-Minuten-Takt Spruchbänder und Plakate, die sich gegen Mäzenatentum und Abhängigkeit von Investoren richteten, und auf denen neben RB-Übervater Dietrich Mateschitz auch Klaus-Michael Kühne angesprochen wurde, der Geldgeber des HSV.

Die stärkste Form des Protests war allerdings in den Schlussminuten des Spiels zu besichtigen. Zu Tausenden verließen die Hamburger Zuschauer das Stadion, wütend auf ihr Team, das sich vom umstrittenen Aufsteiger 0:4 abschießen ließ.

Getty Images Protestaktion der Hamburger Fans

Natürlich, HSV-Trainer Bruno Labbadia hatte Recht, als er hinterher davon sprach, dass seine Mannschaft lange ordentlich aufgetreten sei, dass sie "bis zum ersten Gegentor wenig zugelassen" habe. Doch nach diesem ersten Gegentor durch den Elfmeter von Emil Forsberg in der 66. Minute brachen die Hamburger auseinander wie schon in der Vorwoche in Leverkusen, als sie sich in der Schlussviertelstunde eine 1:0-Führung entreißen ließen und noch 1:3 verloren. Diesmal folgten noch drei Treffer in den letzten 18 Minuten.

Die Partie gegen Leipzig belegte, wie leicht der Widerstand der Hamburger zu brechen ist. Und dass es danach keine Rettung mehr gibt. "Ein Genickschlag" sei das erste Gegentor gewesen, klagte Trainer Labbadia, in der Folge habe seine Mannschaft den Aufsteiger mit Fehlern eingeladen. Die Leipziger konnten die Einladung beim besten Willen nicht ausschlagen.

Und den Hamburgern ist es in nur drei Spielen gelungen, die Euphorie wieder zunichte zu machen, die vor wenigen Wochen noch geherrscht hatte. Mehr als 30 Millionen Euro hat der HSV im Sommer in neue Spieler investieren können - dank der Zuwendung von Logistik-Unternehmer Kühne. An Namen wie Filip Kostic oder Alen Halilovic ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft geknüpft, die Hoffnung auf eine Saison ohne Abstiegssorgen, vielleicht sogar die Hoffnung auf den Europapokal. Doch nach dem 0:4 gegen Leipzig ist die Situation verheerend. Nur ein Punkt und schon 2:8 Tore stehen in der Saisonbilanz der Hamburger.

Die Stimmung ist vergiftet, wie die Flucht der Zuschauer aus dem Stadion und die Pfiffe zum Ende der Partie illustrierten. Und so langsam kommen Zweifel auf, ob Trainer Labbadia tatsächlich in der Lage ist, den HSV weiterzuentwickeln. Er hat sich in Hamburg unsterblich gemacht, als er den Klub im vergangenen Jahr vor dem Abstieg rettete. Doch seitdem geht es kaum voran. Und da im Hintergrund Geldgeber Kühne rumort, der neulich Platz sechs bis acht als Ziel für diese Saison nannte, steigt der der Druck auf Labbadia.

Getty Images Die HSV-Fans fordern mehr Einsätze für Alen Halilovic

Das Vertrauen in den Trainer hat Kratzer bekommen, zumindest das Vertrauen der Fans. Es gab im Spiel gegen Leipzig ja nicht erst am Ende donnernde Pfiffe, sondern schon in der 70. Minute, als Labbadia zum ersten Mal wechselte. Aaron Hunt verließ das Spielfeld, Halilovic kam. Der Zorn galt vermutlich zu gleichen Teilen dem unglücklichen Hunt, der kurz vor der Pause die beste Hamburger Chance vergeben hatte, und Labbadia, der sich scheut, den angeblich so hoch veranlagten Halilovic von Beginn an zu bringen. Viele Zuschauer haben dafür kein Verständnis. "Wir haben 0:4 verloren. Es ist doch klar, dass sich da niemand freut", sagte der Trainer, als er nach dem Spiel auf die Stimmung angesprochen wurde. Er bemühte sich, die Lage schön zu reden, und sprach davon, die Mannschaft schnell wieder aufzurichten, da die Partie "viel Kopfkraft gekostet" habe.

Was auch immer Labbadia damit gemeint hat - die Vorräte müssen schon bis Dienstag wieder aufgeladen sein. Dann treten die Hamburger beim SC Freiburg an (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE), und dann sollte dringend der erste Sieg der Saison her. Denn im Spiel danach ist eher nicht mit Punkten zu rechnen.

Im Spiel danach kommt der FC Bayern.

Hamburger SV - RB Leipzig 0:4 (0:0)

0:1 Forsberg (66., Foulelfmeter)

0:2 Timo Werner (72.)

0:3 Timo Werner (77.)

0:4 Selke (90.+2)

Hamburg: Adler - Sakai, Djourou, Spahic, Santos - Gideon Jung, Holtby - Nicolai Müller, Hunt (70. Halilovic), Kostic (83. Waldschmidt) - Wood (83. Gregoritsch).

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg - Ilsanker, Demme - Keita (46. Timo Werner), Forsberg - Sabitzer (62. Kaiser), Poulsen (80. Selke).

Schiedsrichter: Kampka

Zuschauer: 52.998

Gelbe Karten: Sakai (2), Spahic, Djourou (2), Adler, Wood - Compper (2)