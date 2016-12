HSV-Sieg über Schalke Luft nach unten

Ein Tor hätte wohl die Entscheidung gebracht, es hätte das 2:0 für den Hamburger SV gegen Schalke 04 bedeutet. Es lief die 76. Minute, Michael Gregoritsch stand zum Elfmeter bereit, doch sein Kollege Johan Djourou entwendete ihm den Ball und lief selbst an. Beziehungsweise: Er trabte an, blieb fast stehen, als würde er gleich einschlafen. Schalkes Torwart Ralf Fährmann parierte den schwach geschossenen Ball und wehrte auch den Nachschuss von Nicolai Müller ab. Nichts war's mit der Entscheidung.

Noch vor ein paar Wochen hätte der HSV nach einer solchen Szene vermutlich erst den Ausgleich kassiert und das Spiel dann noch verloren. Djourous Ball-Diebstahl und sein Fehlschuss vom Elfmeterpunkt hätten die örtlichen Medien tagelang beschäftigt und mal wieder eine Debatte über eigensinnige Profis und fehlenden Teamgeist ausgelöst.

Doch der HSV ist zum Ausklang des Jahres ein anderer als noch vor ein paar Wochen. Gegen Schalke machten die Hamburger nach dem vergebenen Strafstoß einfach weiter, kamen kurz danach aus dem Spiel heraus zum 2:0 durch Bobby Wood und konnten sogar den späten Anschlusstreffer zum 2:1-Endstand verschmerzen.

So setzten sie ihren Aufwärtstrend fort, kamen zum dritten Saisonsieg und haben ihre Fans mit der Hoffnung in die Weihnachtspause entlassen, dass auch das Jahr 2017 nicht das Jahr des ersten Hamburger Bundesliga-Abstiegs sein wird. Der HSV hat nach elf Punkten aus den vergangenen sechs Spielen wieder eine realistische Chance auf den Klassenerhalt.

Trainer Markus Gisdol hatte nach dem Spiel gegen Schalke keine große Lust, sich mit dem Spiel gegen Schalke zu befassen. "Es war ein hochverdienter Sieg, der noch höher hätte ausfallen müssen", sagte er, wurde dann aber schnell grundsätzlich und machte seinen Spielern ein Kompliment für die Arbeit der vergangenen Wochen. "Wir haben der Mannschaft viel abverlangt, damit wir in die Spur kommen. Die Jungs haben viel zurückgegeben", sagte Gisdol und meinte damit Engagement und Leidenschaft, aber auch ein neues Teamgefühl. "Wir haben uns eine Ausgangsposition verschafft, die noch vor ein paar Wochen undenkbar war", sagte er, warnte aber auch, dass der HSV "noch nicht über den Berg" sei.

Trotz der Siege bleibt Unruhe im Klub

Um über den Berg zu kommen, würden den Hamburgern Ruhe guttun. Ruhe, die es eigentlich nie gibt in diesem Verein. Und die es in der jüngsten Vergangenheit erst recht nicht gab. Klubchef Dietmar Beiersdorfer wurde von seinem Posten abberufen, Heribert Bruchhagen als Nachfolger präsentiert. Karl Gernandt, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, trat von seinem Amt zurück. Und über Beiersdorfer wird immer noch diskutiert. Er ist beliebt bei den Fans und der Mannschaft, auch Gisdol hat nach dem Sieg gegen Schalke noch einmal seine Wertschätzung für den Ex-Klubchef ausgedrückt. "Jeder weiß, dass wir gut und eng zusammenarbeiten", sagte er.

Und vielleicht geht diese Zusammenarbeit weiter. Es steht die Variante im Raum, dass Beiersdorfer Sportdirektor wird. Das wäre eine erstaunliche Wendung, schließlich wurde ihm als Klubchef der fehlende sportliche Erfolg zum Verhängnis, aber beim HSV ist bekanntlich nichts auszuschließen.

Die Beteiligten sind bei der Verhandlung der Personalie sogar schon weiter als gedacht, so zumindest lässt sich eine Aussage von Trainer Gisdol interpretieren. "Die Entscheidung liegt bei Didi, er wird sie sicher rechtzeitig mitteilen", sagte er und deutete damit an, dass Beiersdorfer der Managerposten schon ausdrücklich angeboten worden sei. Das wäre ein neuer Stand.

Schalke vollkommen unzufrieden

Bei den Schalkern gibt es keine Diskussionen um die Klubführung, dafür gelingt auf dem Platz aktuell wenig bis gar nichts. Seit vier Spielen haben sie nicht gewonnen. Noch nie hatten sie in diesem Jahrtausend nach 16 Spieltagen so wenige Punkte wie in dieser Saison. Der Klub hängt den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. "Ich bin froh, dass jetzt Winterpause ist", ächzte Trainer Markus Weinzierl.

Er hofft, dass sich im neuen Jahr das Krankenlager lichtet. Aktuell fehlen die halbe Abwehr und im Grunde der komplette Sturm. In Hamburg musste der eingewechselte Donis Avdijaj als Torschütze einspringen, doch sein Treffer half nichts mehr. Nach einem schwachen Saisonstart und einem starken Zwischenspurt haben die Schalker zum Jahresausklang die nächste Negativserie hinlegt. "Wir hätten uns eine bessere Ausgangsposition gewünscht", sagte Weinzierl.

Im Fußball ist eben alles relativ. Die Schalker gehen als Tabellenelfter geknickt in die Weihnachtsferien, der auf dem Relegationsplatz befindliche HSV ist wieder guter Dinge.

Hamburger SV - Schalke 04 2:1 (0:0)

1:0 Müller (60.)

2:0 Wood (82.)

2:1 Avdijaj (90.)

Hamburg: Mathenia - Gotoku Sakai, Djourou, Gideon Jung, Santos - Ekdal, Ostrzolek - Waldschmidt (59. Wood), Nicolai Müller, Kostic (90.+3 Spahic) - Gregoritsch (88. Lasogga)

Schalke: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Kolasinac - Geis (69. Avdijaj) - Schöpf (77. Junior Caicara), Goretzka, Bentaleb, Baba - Meyer, Konopljanka (89. Reese)

Schiedsrichter: Drees (Münster-Sarmsheim)

Zuschauer: 50.000

Gelbe Karten: Jung, Mathenia - Meyer (2), Schöpf (2), Kehrer (2), Bentaleb (5)

Besonderes Vorkommnis: Fährmann hält Foulelfmeter von Djourou (76.)