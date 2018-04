HSV vor dem Bundesliga-Abstieg Jetzt stirb endlich, du Bestie!

Mehrfach denkt Ellen Ripley, einzige Überlebende des Raumschiffs Nostromo, sie habe die zähe Bestie besiegt. Endlich, das verfluchte Biest ist tot! Der Zuschauer versinkt in seinem Kinosessel, atmet gemeinsam mit der von Sigourney Weaver gespielten Heldin durch - ehe das Weltraummonster plötzlich doch wieder aus irgendeiner dunklen Ecke auf sie zuspringt. Es hat überlebt, irgendwie.

Im Science-Fiction-Klassiker "Aliens - Die Rückkehr" treibt Regisseur James Cameron dieses Spiel im Jahr 1986 auf die Spitze. Immer wieder lässt er das Monstrum nur scheinbar verenden, immer wieder steht es auf, nur um sich auf der Leinwand den nächsten Schlag abzuholen. Spätestens jedoch, wenn der Film in seine dritte Stunde geht, nervt dieses Ritual. Auch der naivste Kinobesucher weiß längst, dass der Alien diesen Kampf nicht überleben wird.

Sehr ähnlich verhält es sich mit dem Hamburger SV.

Dessen Abschied aus der Fußball-Bundesliga wird ebenfalls seit Jahren mit kurios inszenierten Wendungen künstlich in die Länge gezogen. Wie Cameron ist der HSV ein Meister des verschleppten Endes. Irgendwann aber muss (!) jeder Film einmal enden. An diesem Wochenende könnte es erneut so weit sein, auch wenn dafür einiges zusammenkommen muss.

Säure in den Adern, dazu flink wie Dennis Diekmeier

Zu Beginn des Films wird der Alien noch als schlagkräftiger Koloss eingeführt. Säure in den Adern, dazu flink wie Dennis Diekmeier. Ein geheimnisvolles Wesen, das in grauer Vorzeit in seiner Heimatwelt angeblich sogar einmal den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. Ein Sympathieträger ist er natürlich nicht, er frisst sich stattdessen fauchend durch die Kolonie auf dem Planeten LV-426. Der Alien macht kaum Identifikationsangebote, seine Motivation bleibt unklar. Dennoch war er einmal: eine respektable Kreatur.

Im Verlauf des Films jedoch trifft er manch unkluge Entscheidung, hat vielleicht hier und da auch etwas Pech. Und so wird der Zuschauer Zeuge der langsamen Metamorphose eines stolzen Lebewesens zu einer jämmerlichen Gestalt, die ihren Kampf gekämpft und augenscheinlich verloren hat, sich aber einfach dem Abstieg verweigert.

Einmal überlebt das Biest eine gewaltige Explosion und huscht mit zwei Unentschieden gegen Fürth in einen Luftschacht. Dann hat es sich im Fahrwerk versteckt, dort dank der Unterstützung von Manuel Gräfe und Marcelo Díaz noch einmal eine Verlängerung erzwungen, zuletzt krallte es sich mit einem späten Kopfballtreffer gegen Wolfsburg an der Schiffsaußenhülle fest.

In your face, Alienkönigin!

"Ripley, hinter dir!" - Flammenwerfer. In your face, Alienkönigin! Von dieser Hinserie 2017 kann sie sich einfach nicht erholen. Dann folgen Siege gegen Schalke und Freiburg. "Lass sie gefälligst in Ruhe, du Mistvieh!" Das bemitleidenswerte Monstrum hat inzwischen kein anderes Ziel mehr als das Überleben, strategische Entscheidungen trifft es längst nicht mehr. Aber in Würde absteigen, das darf es einfach nicht.

Dabei ist diesem verdammten Monster wenig so sehr zu wünschen wie diese Erlösung. Möge es doch endlich aus der Luftschleuse gesaugt werden, still und heimlich die Uhr von seinem Raumschiff schrauben und sich im Weltraum in aller Ruhe erneuern. Im Grunde warten die Leute doch alle nur noch auf den Abspann.

Darauf, dass das Licht angeht und jemand das Popcorn aufsammelt.

Anmerkung: Der Autor schlief als Kind nicht nur im übertragenen Sinn in HSV-Bettwäsche, er hatte zudem mehrere Dauerkarten im Volkspark und noch immer eine kleine Trikotsammlung des Klubs. Aber auch er ist in den vergangenen Jahren mürbe geworben. Sehr mürbe.