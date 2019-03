Der Hamburger SV hat das Zweitliga-Derby gegen den Stadtrivalen FC St. Pauli 4:0 (1:0) gewonnen. Im ausverkauften Millerntorstadion trafen Pierre-Michel Lasogga (32. Minute, 61.), Khaled Narey (53.) und Douglas Santos (88.) für die Gäste. Der HSV hat sich damit wieder an Union Berlin vorbeigeschoben und liegt einen Punkt hinter Tabellenführer Köln auf Rang zwei. St. Pauli hat als Vierter nun sieben Punkte Abstand auf den HSV.

Zehn Minuten vor Schluss sorgten einige Fans durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern für eine Unterbrechung des Spiels. Zuvor war bereits auf beiden Seiten Pyrotechnik gezündet worden. Schiedsrichter Felix Brych geleitete die Spieler in die Katakomben des Stadions. Es dauert rund zehn Minuten, bis die Partie wieder angepfiffen werden konnte.

REUTERS Derby im Millertorstadion

Für all jene, die es mit dem HSV halten, ist es die Revanche für die Niederlage im vor dieser Saison letzten Aufeinandertreffen der Stadtrivalen. Im Februar 2011 hatte Gerald Asamoah das Derby zu Gunsten der Gäste im Volkspark entschieden. Der letzte Erfolg des HSV gegen St. Pauli gelang dem Bundesliga-Absteiger im April 2002, ebenfalls mit einem 4:0. Das Hinspiel dieser Saison im Volksparkstadion endete 0:0.

In einer fahrigen ersten Hälfte dauerte es rund 20 Minuten, bis der HSV seinen Ballbesitz in die erste Chance ummünzen konnten: Aaron Hunt chippte Santos den Ball diagonal in den Lauf, der scheiterte aus spitzem Winkel an Robin Himmelmann (21.).

Auf der anderen Seite klärte Rick van Drongelen eine Flanke in die Füße von Alex Meier, der aus 25 Metern direkt abzog, das linke Toreck aber verfehlte (28.). Kurz darauf war es Lasogga, der genau richtig stand, als ein Freistoß von Hunt von der Latte zurücksprang, und er den Ball aus kurzer Distanz an Himmelmann vorbei einköpfte (32.). Bitter für den HSV: Hunt musste kurz vor der Pause mit muskulären Problemen ausgewechselt werden.

Auch nach Wiederanpfiff war der HSV überlegen. Und legte nach: Zwar scheiterte in der 53. Minute Berkay Özcan an Himmelmann, doch Narey stand beim Abpraller richtig und schoss aus elf Metern ein (53.). Lasogga mit seinem zweiten Treffer (61.) und Santos (88.) sorgten für den 4:0-Endstand. St. Pauli kam direkt nach der Pause durch Ryo Miyaichi und in der 79. Minute durch Meier zwar ebenfalls zu Chancen, am Ergebnis aber änderten diese Möglichkeiten nichts.

FC St. Pauli - Hamburger SV 0:4 (0:1)

0:1 Lasogga (32.)

0:2 Narey (53.)

0:3 Lasogga (61.)

0:4 Santos (88.)

St. Pauli: Himmelmann - Kalla, Avevor, Hoogma, Buballa - Knoll (84. Flum), Buchtmann - Miyaichi, Allagui (62. Schneider), Neudecker (73. Sobota) - Meier

Hamburg: Pollersbeck - Sakai, Bates, van Drongelen, Santos - Mangala (90.+1 Gideon Jung), Janjicic - Narey, Hunt (45.+1 Jatta), Berkay Özcan (81. Holtby) - Lasogga

Schiedsrichter: Brych

Zuschauer: 29.226 (ausverkauft)

Gelbe Karten: -

Das weitere Ergebnis am Sonntag:

1. FC Magdeburg - SV Sandhausen 0:1 (0:0)

SpVgg Greuther Fürth - Dynamo Dresden (Absage wegen Unwetterwarnung)