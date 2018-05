Hamburger SV Was wird eigentlich aus der Uhr?

"In der Bundesliga seit: 54 Jahren, 262 Tagen, 0 Stunden, 15 Minuten."

Das wird die große Uhr im Volksparkstadion am Samstag um 17:15 Uhr anzeigen. Wenn das Bundesligaduell zwischen dem HSV und Borussia Mönchengladbach abgepfiffen wird, werden rund 50.000 Augenpaare und etliche Kameralinsen in die Nord-West-Ecke der Hamburger Arena blicken.

Gewinnt der Hamburger SV sein Saisonfinale und unterliegt Konkurrent VfL Wolfsburg gleichzeitig dem bereits abgestiegenen 1. FC Köln, rettet sich der "Dino der Liga" wieder in die Relegation. Sehr viel wahrscheinlicher aber endet am Samstag gegen 17:15 Uhr nach über einem halben Jahrhundert die lange ununterbrochene Bundesliga-Zugehörigkeit der Hamburger. Trainer Christian Titz wird wohl bleiben, etliche Profis den Klub dagegen verlassen. Was aber würde eigentlich aus der Uhr? Und: Muss sich auch Maskottchen "Dino Hermann" einen neuen Job suchen?

Der lange Weg nach unten Fürth, 18. Mai 2014: Ein Kopfballtor von Pierre-Michel Lasogga rettet den HSV in der Relegation beim Zweitligisten. Die Hamburger hatten in den 34 Spielen der Saison 2013/2014 nur 27 Punkte geholt. Trotzdem fanden sich zwei Klubs, die noch schlechter punkteten: Nürnberg (26) und Braunschweig (25). Karlsruhe, 1. Juni 2015: Marcelo Díaz' Freistoß bringt den HSV in die Verlängerung der Relegation, am Ende setzt sich der HSV knapp beim KSC durch. "Eines der wichtigsten Tore überhaupt in der Vereinsgeschichte", sagte der damalige Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer. In der Saison 2014/2015 hatten die Hamburger nur 25 Tore erzielt - und damit immerhin 35 Punkte gesammelt. Der SC Freiburg (34 Punkte) und der SC Paderborn (31 Punkte) stiegen ab. Auch 2016/2017 musste der HSV bis zum letzten Spieltag zittern. Im Saisonfinale gegen den VfL Wolfsburg musste ein Sieg her, um die dritte Relegationsteilnahme in nur vier Jahren zu verhindern. Luca Waldschmidts später Kopfballtreffer (88. Minute) hielt den HSV am 20. Mai 2017 in der Liga. Mit 33 Treffern stellten die Hamburger in dieser Saison den zweitschlechtesten Angriff der Liga. Der erste Saisonsieg war dem HSV erst am 13. Spieltag gelungen. Umso mehr feierten die Fans im Volksparkstadion den direkten Klassenerhalt. Die Uhr tickt weiter. Das Foto ist vom 17. März 2018, zum Saisonfinale wird die Uhr bei 54 Jahren und 262 Tagen stehen.

Auf SPIEGEL-Anfrage teilte der Verein mit, im Falle eines möglichen Abstiegs sei man "offiziell noch bis zum 30. Juni 2018 Mitglied der 1. Bundesliga", die Uhr werde "nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach also nicht direkt ausgeschaltet oder gar abmontiert". Diese Argumentation ist einigermaßen kreativ, die Entscheidung aber nachvollziehbar. Der symbolische Akt soll nicht vor den Kameras der TV-Teams und den Augen der Gästefans vollzogen werden.

Das bringt genau 49 Tage Bedenkzeit. In der Sommerpause müsste der HSV allerdings handeln. Fest stehe nur, "dass die Uhr bei einem Abstieg in der derzeit bestehenden Form mit entsprechender Aussage nicht weiter bestehen könnte", so der Verein mit dem Hinweis auf "verschiedene Überlegungen", wie mit der Uhr oder dem entsprechenden Platz im Stadion verfahren werde. Entschieden sei noch nichts.

Welche Optionen gibt es für die Uhr? Wir haben uns Gedanken gemacht:

Die Uhr bleibt und läuft weiter mit einer neuen Aussage : "Bundesliga-Premiere vor" 55 Jahren etc. (Subtext: Das ist zwar alles sehr konstruiert, aber wir mögen es nun einmal kindisch-trotzig. Uns ist egal, dass man uns dafür deutschlandweit verspotten wird.)

: "Bundesliga-Premiere vor" 55 Jahren etc. (Subtext: Das ist zwar alles sehr konstruiert, aber wir mögen es nun einmal kindisch-trotzig. Uns ist egal, dass man uns dafür deutschlandweit verspotten wird.) Die Uhr bleibt, wird aber abgeschaltet und erst im Falle eines Wiederaufstiegs erneut in Betrieb genommen. Das würde zumindest die Zäsur anerkennen, die dieser Abstieg für den Verein bedeuten würde. Auf der anderen Seite wäre es ein denkbar tristes Fotomotiv, insbesondere, falls die Rückkehr in die Bundesliga nicht sofort gelingen sollte. (Subtext: Wir sind jetzt ein bisschen wie Kaiserslautern.)

und erst im Falle eines Wiederaufstiegs erneut in Betrieb genommen. Das würde zumindest die Zäsur anerkennen, die dieser Abstieg für den Verein bedeuten würde. Auf der anderen Seite wäre es ein denkbar tristes Fotomotiv, insbesondere, falls die Rückkehr in die Bundesliga nicht sofort gelingen sollte. (Subtext: Wir sind jetzt ein bisschen wie Kaiserslautern.) Die Uhr bleibt, wird aber resettet. Auf Null setzen und beim Zweitligaauftakt neu starten - natürlich mit veränderter Legende. "In der 2. Bundesliga seit", das hätte Charme und eine gehörige Portion Selbstironie. Schon das macht es einigermaßen unwahrscheinlich.

und beim Zweitligaauftakt neu starten - natürlich mit veränderter Legende. "In der 2. Bundesliga seit", das hätte Charme und eine gehörige Portion Selbstironie. Schon das macht es einigermaßen unwahrscheinlich. Die Uhr wird abmontiert und im Juni heimlich, still und leise zum Wertstoffhof gefahren. (Subtext: Das ist alles nie geschehen, gehen Sie bitte weiter. Oder buchen Sie die neue Werbefläche!)

gefahren. (Subtext: Das ist alles nie geschehen, gehen Sie bitte weiter. Oder buchen Sie die neue Werbefläche!) Die Uhr wird abmontiert und bekommt einen Ehrenplatz im vereinseigenen Museum bzw. im Deutschen Fußball-Museum. (Subtext: Das ist ein Kapitel unserer Geschichte. Das ist unwiederbringlich vorüber - und weiter geht's.)

AFP HSV-Maskottchen "Dino Hermann"

Was passiert mit Dino Hermann?

15 Bundesliga-Jahre fiebert der blaue Plüschdinosaurier nun schon am Spielfeldrand mit, ist zudem ein gern gesehener Gast auf Kindergeburtstagen. Das Maskottchen hat offenbar eine gute Bleibeperspektive: HSV-Vorstandschef Frank Wettstein stellte den Dino bereits vor Wochen unter Artenschutz, vor dem Saisonfinale bestätigte der HSV noch einmal, dass es keinen Grund gebe, den Dino "sterben zu lassen". Auch hier sei eine finale Entscheidung noch nicht gefallen.

Das gilt natürlich auch für den Abstiegskampf in der Bundesliga.

Hier können Sie das Saisonfinale durchspielen:

34. Spieltag Anstoß Ver­ein Tipp Tipp Ver­ein Platz Ver­ein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt. Platz Ver­ein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.

So geht's: Geben Sie Ihre Tipps für die Begegnungen des Spieltags in die offenen Felder ein. Unter dem 34. Spieltag sehen Sie die Tabelle. Bitte beachten Sie: Es sind maximal neun Tore je Feld tippbar. Sie müssen bei jeder Partie beide Felder ausfüllen, damit sich die Tabelle korrekt aktualisiert.