Hamburger SV am Boden "Wir haben uns in die Hose gekackt"

Gotoku Sakai fehlten die Worte, um das Debakel zu beschreiben. Also versuchte er es so: Als "unmännlich" bezeichnete der Kapitän des Hamburger SV das, was sich in München vor und neben ihm abgespielt hatte, "wir haben alle gepennt", sagte er. Sven Schipplock stellte resigniert fest, dass einige seiner Mitspieler "keine Lust" gehabt hätten. Kyriakos Papadopoulos wählte diese Formulierung für das 0:6 in München: "Wir haben uns in die Hose gekackt".

Beinahe 53 Jahre haben Bayern München und der Hamburger SV gemeinsam in der Bundesliga verbracht, das 106. Aufeinandertreffen dürfte allem Anschein nach das vorerst letzte gewesen sein. Das blieb niemandem verborgen an diesem Samstag. "2. Liga, Hamburg ist dabei", sangen die Anhänger der Münchner - und es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich das vorzustellen. Nicht nach einem derartigen Offenbarungseid.

Die Niederlage war zu erwarten gewesen. 0:8, 0:5, 0:8, 1:3, 2:9, 0:5 und 0:6 waren die Ergebnisse des HSV in den sieben Jahren zuvor. 0:6 hieß es diesmal, und hätten die Münchner nicht "so ab der 30. Minute ein bisschen Larifari gespielt", wie Mats Hummels zugab, es wäre wohl zweistellig geworden. "Man kann in München verlieren", sagte Aaron Hunt, aber: "So geht es natürlich nicht."

Das sah der Trainer ebenso. "Das ist nicht die Art Fußall, wie ich sie mir vorstelle", sagte Bernd Hollerbach. Ob er weitermachen darf, ist ebenso unklar wie vieles in diesen Tagen beim HSV. "Es sind die Verantwortlichen, die diese Entscheidung treffen müssen. Ich muss ja meine Arbeit machen", sagte er: "Ich denke schon, dass die Herren auf mich zukommen werden."

Polizei ermittelt nach Grabkreuzen am Trainingsplatz

Das Ende des Hamburger SV in der Bundesliga ist nah. Das ahnen auch jene unbekannten Anhänger, die nach der Niederlage am Stadion in Hamburg waren. Vor dem Trainingsgelände neben dem Volksparkstadion stand am Samstagabend mindestens ein Dutzend schwarze Grabkreuze, daneben hing ein Plakat mit der Aufschrift: "Eure Zeit ist abgelaufen! Wir kriegen euch alle."

Hat denn niemand auch nur ein bißchen (!) von Robert Enke gelernt! Das sind keine Fans, solche "Menschen" lieben diesen Sport nicht, haben keinen Respekt und denen geht jegliche Demut ab! #FCBHSV @Hallo_Rollo @HSV pic.twitter.com/SdgvfSLwMI — Jubb70 (@Jubb70) March 10, 2018

Kreuze und Transparent wurden entfernt. "Das ist eine Drohung gegen den HSV. Wir haben Ermittlungen aufgenommen", sagte ein Polizeisprecher. Der HSV verstärkte sein Aufgebot an Ordnern rund um das Volksparkstadion. Der Verein ist entsetzt, will aber mehr Klarheit über die Hintermänner der Aktion. "Wir untersuchen derzeit noch die Umstände und den Tathergang", teilte der HSV mit.

Hollerbach versuchte trotz aller Verärgerung, seine Spieler in Schutz zu nehmen. "Es ist schon sehr viel Unruhe hier im Verein, auf die Spieler prasselt viel ein," sagte er, und ja, die Spieler "sind auch nur Menschen". Von Trainerkollege Jupp Heynckes erhielt Hollerbach Rückendeckung, der FC Bayern habe gegen "eine verunsicherte Mannschaft" gespielt, die mit dem Druck "von innen und außen" fertig werden müsse: "Da kann man nicht befreit aufspielen".

"Wir wissen gar nichts"

Nein, könne man nicht, schimpfte Papadopoulos. "Bei dem Verein passiert jeden Tag etwas Neues - das ist sicherlich auch nicht gut für die Mannschaft. Wir wissen nicht wie es weitergeht", sagte der Grieche: "Wir wissen gar nichts."

Mit Jonas Boldt geht es wohl nicht weiter: Der angeblich vom HSV umworbene Manager will seinen bis 2019 laufenden Vertrag bei Bayer Leverkusen erfüllen. "Das ist mein Plan. Ich habe nie einen anderen gehabt", sagte Boldt im ZDF. Vom Interesse des HSV habe er gelesen, "mehr war eigentlich jetzt auch nicht", sagte er. Der 36-Jährige soll die Wunschlösung des neuen HSV-Aufsichtsratsvorsitzenden Bernd Hoffmann für die nach der Trennung von Sportdirektor Jens Todt vakante Manager-Position sein.