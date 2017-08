Streit bei Hannover 96 Kinds Kampf

Eigentlich könnte die Stimmung bestens sein bei den Fans von Hannover 96. Der Klub hat den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft (und den Erzrivalen Eintracht Braunschweig im Unterhaus zurückgelassen), der Start ins Pflichtprogramm verlief standesgemäß mit dem 6:2 im Pokal beim Viertligisten Bonner SC, und zum Liga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) wartet ein angenehmer Gegner, nämlich Mainz 05.

Doch es brodelt bei dem Klub aus Niedersachsens Hauptstadt. Die sogenannte aktive Fanszene hat einen Stimmungsboykott angekündigt, und auch viele nicht so aktive Zuschauer sind unsicher, was sie von den Entwicklungen in ihrem Verein halten sollen. Hannover 96, vom Grundsatz ein eher unauffälliges Mitglied der Bundesliga-Gesellschaft, ist zum Start der neuen Spielzeit das größte Konfliktgebiet der Fußball-Republik.

Das liegt an Klubchef Martin Kind, an seinen Plänen und seinem Vorgehen.

Der 73 Jahre alte Hörgeräte-Unternehmer ist eine der kontroversesten Figuren im deutschen Fußball. Kaum jemand hat so viele Kritiker. Doch auch sie können seine Verdienste nicht leugnen. Kind übernahm 1997 das Präsidentenamt bei Hannover 96, bewahrte den Verein mit finanziellen Zuwendungen vor dem Ruin und brachte ihn aus der Regionalliga, damals der dritten Spielklasse, zurück ins Oberhaus.

Hannover 96 ist für Kind eine Marke

Kind ist sich seiner Rolle als Retter und Sanierer bewusst. Der Klub sei vor seinem Einstieg "ein Scheißverein" gewesen, der "über 100 Jahre nichts geschaffen hat", sagte er einmal und unterschlug dabei, dass der bislang letzte Titelgewinn, nämlich der DFB-Pokalsieg 1992, in die Zeit vor seiner Ankunft fiel. Später bereute Kind die drastische Wortwahl.

Der Unternehmer hat den Verein nach vorne gebracht. 14 Jahre nacheinander spielte Hannover 96 in der Bundesliga, schaffte zweimal sogar den Einzug in den Europapokal. Der Klub hat ein Nachwuchsleistungszentrum für 18 Millionen Euro gebaut. Die Zahl der Mitglieder ist auf 20.000 gestiegen. Personelle Konstanz gibt es unter Kind allerdings nicht. 13 Trainer und eine Vielzahl an Sportdirektoren, sportlichen Leitern und Sportgeschäftsführern hat er in diesem Jahrtausend schon verschlissen.

Kind kommt aus der Wirtschaft und denkt auch so. Hannover 96 ist für ihn eine Marke, die er konsequent nach seinen Vorstellungen ausrichtet. Er hat ein verschachteltes und für Außenstehende schwer durchschaubares Firmengeflecht aufgebaut, mit dem er den Klub steuert. Seine Lebensaufgabe ist der Kampf gegen die 50+1-Regel, die verhindern soll, dass Investoren bei Bundesliga-Vereinen zu viel Macht bekommen.

Die 50+1-Regel als Wettbewerbsnachteil

Vielen Fans ist diese Klausel heilig. Kind sieht sie als Wettbewerbsnachteil - und ist kurz davor, diesen Nachteil zu beseitigen. Weil er den Verein seit 20 Jahren unterstützt, kann er bei der DFL eine Ausnahmeregelung beantragen, die 50+1-Abmachung umgehen und den Klub übernehmen. Hannover 96 wäre nach der TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg der vierte Verein, der von der Vereinbarung ausgenommen wäre.

Kind verspricht, dass der Profifußball in Hannover auch künftig von regionalen Gesellschaftern gelenkt würde. Ein von Investoren aus dem Ausland regierter FC Peking sei nicht geplant. Doch die Basis bleibt skeptisch.

Bei einer Versammlung im April gelang es den Mitgliedern zwar nicht, die 50+1-Regel in der Satzung des Vereins festschreiben zu lassen. Doch sie beschlossen, dass Kind vor dem Gang zur DFL die Clubangehörigen befragen müsse. Das hat der Vereinschef offenbar nicht vor. Er deutet den Beschluss der Mitglieder lediglich als Empfehlung, nicht als bindend. Dabei heißt es in der Satzung, dass die Versammlung das oberste beschließende Organ sei.

Kind, der Hardliner

Dass der Verein kürzlich 119 Mitgliedsanträge ablehnte, die von einer Oppositionsgruppe eingereicht worden waren, verstärkt den Eindruck, dass sich Kind nicht hineinreden lassen will in seine Pläne. Nach seiner Auffassung müssen Profiklubs von Experten aus der Wirtschaft regiert werden, nicht von Vereins-Leuten - und schon gar nicht von Fans. Kind ist in seinem Vorgehen rigoros. Zielstrebig, sagen die einen. Skrupellos die anderen. Er selbst beruft sich auf das Wohl des Klubs und ist nicht auf Beifall aus. Wer Verantwortung übernehme, müsse auch mit Kritik leben, so sieht er das.

Kind ist ein Hardliner. Und befindet sich seit Jahren im Zwist mit den Hardlinern in der Kurve, den Ultras. Der Konflikt eskalierte in der Saison 2013/2014. Beim Derby gegen Braunschweig zündeten die Fans im eigenen Stadion Pyrotechnik in einem Ausmaß, wie man es eher aus Südamerika oder Osteuropa kennt. Für das Auswärtsspiel griffen als Folge daraus besondere Maßnahmen: Den Fans wurde eine vom Verein organisierte Bus-Anreise verordnet. Die Empörung war groß, einige Anhänger zogen gegen ihren Klub vor Gericht. In der Saison danach boykottierten die Ultras die Partien von Hannovers Bundesliga-Mannschaft. Sie kamen erst zurück, als der Klub kurz vor dem Abstieg stand. Zur neuen Spielzeit gibt es den nächsten Stimmungsverzicht.

REUTERS Bonner SC - Hannover 96 (13.08.17)

Für Kind kein Drama. "Wir werden versuchen, sie auszugrenzen. Die wollen wir eigentlich gar nicht, wir brauchen sie gar nicht" - so zitierte ihn neulich die "Bild"-Zeitung. Wobei nicht ganz klar war, ob er die Ultras in ihrer Gesamtheit meinte oder nur jenen Teil des Publikums, der Anfang des Monats das Testspiel in Burnley zum Abbruch gebracht hatte.

Die Öffentlichkeit wertete die Ausschreitungen als Protest gegen Kind, als Ergebnis der Spannungen im Verein, ohne allerdings plausibel zu erklären, warum Fans aus Ärger über die eigene Klubführung andere Anhänger angreifen sollten. Den wirklichen Protest wird es wohl erst in den kommenden Wochen zu sehen und zu hören geben.

Beziehungsweise: nicht zu hören. Wenn der harte Kern der Fans dem Team die Unterstützung verweigert.