Hannovers Sportchef Horst Heldt "Ja, ich möchte mit Köln reden"

Das Fußball-Fachmagazin "kicker" hatte am Donnerstag berichtet, dass der 1. FC Köln an einer Verpflichtung von Hannovers Sportchef Horst Heldt interessiert sei. Nun hat der 47-Jährige erstmals Stellung bezogen: "Ja, ich möchte mit Köln reden", sagte Heldt. Dieses Gespräch sei wichtig für ihn. Wenn er es nicht führen würde, könnte es ein "Riesenfehler" sein, so der Ex-Profi.

Knapp neun Monate arbeitet Heldt jetzt in Hannover, im Sommer stieg er mit dem Klub auf. 96 ist mit ihm und Trainer André Breitenreiter überraschend stark in die Saison gestartet. In Köln soll er Nachfolger des zurückgetretenen Jörg Schmadtke werden, der 2013 ebenfalls aus Niedersachsen an den Rhein gewechselt war.

"Das ist eine außergewöhnliche Situation für mich, deshalb muss ich dieses Gespräch führen", sagte Heldt, für den der Tabellenletzte so etwas wie eine Herzensangelegenheit sein dürfte: "Das ist mein Heimatverein, ich bin da groß geworden." Zwischen 1990 und 1995 absolvierte der ehemalige Mittelfeldspieler 130 Spiele für den Traditionsklub.

Heldt: "Ich habe nicht um eine Freigabe gebeten."

Martin Kind, Präsident von Hannover 96, schloss einen möglichen Wechsel aus, zumal die Planungen für die nächste Saison längst laufen. "Ich weiß, dass der 1. FC Köln ein Problem hat. Wenn die erwarten, dass 96 das Problem löst, um dann im Ergebnis ein eigenes Problem zu haben - das ist kein Geschäftsmodell über das man ernsthaft diskutieren kann", so Kind.

"Wir sind sehr zufrieden mit Herrn Heldt. Er macht einen guten Job und ist sehr anerkannt", sagte Kind und fuhr fort: "Wir haben einen Vertrag (bis 2020), und den wollen wir gemeinsam erfüllen. Ich kenne kein Argument, ihn wirklich gehen zu lassen. Das Leben ist kein Wunschkonzert."

Heldt war es wichtig zu betonen, dass seine Entscheidung noch nicht gefallen sei. "Ich habe nicht um eine Freigabe gebeten." Für Coach Breitenreiter wäre Heldts Abschied ein "großer Verlust", sagte der 44-Jährige nach dem Spiel gegen Stuttgart am Freitagabend. Niclas Füllkrug hatte für Hannover per Foulelfmeter (76. Minute) noch die Stuttgarter Führung durch Takuma Asano (24.) ausgeglichen.