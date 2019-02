Dass Hannover 96 kein wirklich schwerer Fall ist, weiß Thomas Doll. Er hat bereits schwierigere Aufgaben gelöst. Als der 52-Jährige im Dezember 2013 Trainer des ungarischen Traditionsklubs Ferencváros Budapest wurde, fand er eine traumatisierte Mannschaft vor. Akeem Adams, ein Abwehrspieler aus Trinidad und Tobago, hatte ein paar Wochen zuvor auf dem Trainingsplatz einen Herzinfarkt erlitten. Ein Bein musste ihm amputiert werden. Elf Tage nach Dolls Vorstellung starb Adams mit 22 Jahren an einem Schlaganfall.

Wenn eine Fußballmannschaft einen aus ihrer Mitte verliert, braucht sie einen Trainer mit einer besonderen Empathie. Es sind dann zunächst psychologische Fertigkeiten gefragt, und der frühere HSV- und BVB-Trainer Doll fand schnell einen Zugang zur Mannschaft in Budapest.

Nach einem Start mit drei Remis und einer Niederlage folgten neun Siege in den letzten neun Saisonspielen und der Einzug in die Europa-League-Qualifikation. Ein Jahr später wurde Doll ungarischer Pokalsieger, 2016 feierte Ferencváros unter ihm die erste Meisterschaft nach zwölf Jahren. Im August 2018 trennten sich Klub und Trainer einvernehmlich. Ferencváros war da Tabellenerster.

Hannover 96 ist derzeit Tabellenvorletzter in der Bundesliga. Die Situation ist mit der von Ferencváros 2013 nicht vergleichbar, schwierig wird die Rettung dennoch, wie diese Zahlen verraten: Nur elf Punkte aus 19 Spielen hat das Ex-Team von André Breitenreiter gesammelt. Nie stand der Klub zu einem vergleichbaren Zeitpunkt schlechter da in der Bundesliga. Und in den vergangenen vier Heimspielen gab es stets Niederlagen ohne ein eigenes Tor.

Heute Abend bestreitet Doll daheim sein erstes Spiel mit 96 gegen den Tabellenvierten RB Leipzig (20.30 Uhr/Liveticker SPIEGELONLINE; TV: Eurosportplayer). Und vorerst gibt er sich wieder als Psychologe: "Wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind", hat Doll nach seinen ersten Trainingstagen gesagt, in denen er die Profis oft in den Arm nahm und sie selbst für die einfachsten Aktionen lobte, wenn sie gelangen. "Die Spieler haben jetzt genug auf die Tabelle geguckt. Die macht keinen Spaß", sagte Doll. Er wolle, dass bei seiner Elf "wieder die Brust rauskommt". Und er hat, das ist der älteste Trick aus dem Trainerhandbuch, die verbleibenden 15 Spiele alle als "Finals" bezeichnet.

AP Doll als HSV-Trainer im Jahr 2006, rechts Rafael van der Vaart

Nun könnte man sagen, dass die Entscheidung von 96-Manager Horst Heldt und Klub-Präsident Martin Kind für Thomas Doll durchaus naheliegend ist. Als Doll 2004 den HSV übernahm, stand der auf Platz 18. Er rettete die Hamburger vor dem Abstieg und führte sie zwei Jahre später in die Champions League - bei seiner Entlassung im Frühjahr 2007 war der HSV wieder in Abstiegsgefahr.

Eine Wiederbelebung gelang ihm zunächst auch bei Borussia Dortmund. Den BVB übernahm er im März 2007 mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Am Ende wurde Dortmund Neunter, ein Jahr später war der Klub nur noch 13. und für Doll schon wieder Schluss.

Doch Doll im Abstiegskampf zu verpflichten war dann doch eher eine Entscheidung gegen jede Wahrscheinlichkeit und den aktuellen Trend. Es ist ein Experiment, dessen Ausgang darüber entscheiden wird, ob sie in Hannover mutig oder irre waren.

Fast elf Jahre ist Doll nun schon nicht mehr Trainer in der Bundesliga gewesen. Er arbeitete stattdessen in der Türkei, in Saudi-Arabien und in Ungarn. Eine Rückkehr nach einer vergleichbar langen Abwesenheit wagte zuletzt nur Otto Rehhagel. 2012 sollte er Hertha BSC vor dem Abstieg retten - zwölf Jahre nach seinem Abgang aus Kaiserslautern. Er scheiterte.

Zudem hat sich der Trainermarkt in Deutschland seit Dolls Weggang 2008 radikal gewandelt. Bedienten sich die Klubs früher oft aus einem Pool der immergleichen Namen - von Huub Stevens über Michael Frontzeck bis hin zu Armin Veh - , stand Erfahrung damals oft vor Innovation, so setzen die Vereine seit geraumer Zeit verstärkt auf junge Trainer, deren Erfahrungsschatz meist aus der Nachwuchsarbeit stammt, die aber mit neuen Ideen punkten.

Von Thomas Tuchel über Julian Nagelsmann bis zu Domenico Tedesco - es hat Ende der Nullerjahre eine Trainerwende in der Bundesliga begonnen. Heute verpflichten sogar Premier-League-Klubs deutsche Nachwuchstrainer. Huddersfield Town setzt im Abstiegskampf auf den erst 36 Jahre alten Jan Siewert, der bis Januar noch die U23-Auswahl von Borussia Dortmund trainierte.

Thomas Doll wirkt vor diesem Hintergrund wie aus der Zeit gefallen. Wie ein Trainer aus der fußballerischen Vormoderne. Dazu trägt auch seine Rhetorik bei. "Kopf hoch, Brust raus", hat Doll beim Training in Hannover oft seinen Spielern zugerufen. Er ist ein Mann für die einfachen Botschaften, während der Trend zur Eloquenz geht wie bei Nagelsmann, Tedesco oder Freiburgs Christian Streich. Doll haftet hier auch noch diese eine Pressekonferenz von 2008 an - vier Wochen vor seiner Entlassung beim BVB. "Da lach' ich mir doch den Arsch ab", hatte Doll wütend auf die Kritik der Medien reagiert. "Dolly basta" titelte später der "Kicker". Es schien, als es gäbe es keinen Platz mehr für Doll in Deutschland.

Das hat sich nun als Trugschluss erwiesen. Vielleicht ist das mit den Trainern auch wie mit der Mode. Alles kommt irgendwann wieder. "Es ist nicht selbstverständlich, wieder in die Bundesliga zurückzukehren", hat Doll vor dem Spiel gegen Leipzig gesagt. Und: "Es ist eine großartige Geschichte für mich." Zumindest ist es eine außergewöhnliche.