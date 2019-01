Das Debakel bei Borussia Dortmund war offenbar zu viel: Hannover 96 hat sich von Trainer André Breitenreiter getrennt. Das gab der Bundesligist bekannt. Nach 19 Spieltagen steht der Verein auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Am Vortag hatten die 96 beim Spitzenreiter Borussia Dortmund 1:5 verloren.

Die Nachfolge soll "so zeitnah wie möglich geregelt" werden, damit sich die Mannschaft so gut wie möglich auf die nächste Partie gegen RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr, TV: Eurosport Player) vorbereiten kann, hieß es in der Mitteilung des Klubs.

Einen möglichen Nachfolger gab Hannover nicht bekannt. Zuletzt wurden der frühere 96-Coach Mirko Slomka, der ehemalige HSV-Trainer Markus Gisdol, Thomas Doll (zuletzt HSV und Dortmund), Steffen Baumgart (Paderborn) und auch Peter Stöger (zuletzt Dortmund) gehandelt. Laut "Bild"-Zeitung sollen auch Stefan Effenberg und Felix Magath auf der Liste stehen.

"André und sein Team haben in den letzten Wochen und Monaten wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen", sagte Horst Heldt laut der Pressemitteilung. "Dies ist leider nicht gelungen. Deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, eine Trennung vorzunehmen."

Abfindung in Millionenhöhe

Breitenreiter hatte Hannover im März 2017 übernommen und hatte darauf die direkte Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht. In der Folgesaison schaffte er den Klassenerhalt mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. In der laufenden Spielzeit läuft es bisher allerdings schlecht: Hannover hat bisher nur zweimal gewonnen. Neben fünf Unentschieden kassierte der Klub zwölf Niederlagen. Letztmals feierte die Mannschaft Anfang November drei Punkte - am elften Spieltag gegen Wolfsburg.

"Nun verbleiben noch 15 Ligaspiele, um die Klasse zu halten. Die Entwicklung zeigt, dass wir einen neuen Impuls setzen müssen, um die Wende schaffen zu können. Unser Ziel bleibt klar: Wir wollen auch nächstes Jahr in der 1. Liga spielen", erklärte Heldt.

Direkt vor der laufenden Saison wurde Breitenreiters Vertrag bis 2021 verlängert, nach der Trennung soll er eine Abfindung in Millionenhöhe erhalten.

Hannover vollzog damit die dritte Trainerentlassung der Bundesligasaison - zuvor mussten bereits Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen) und Tayfun Korkut (VfB Stuttgart) gehen. Bereits nach dem 0:1 gegen Werder Bremen zum Auftakt der Rückrunde hatte es Berichte über eine bevorstehende Trennung von Breitenreiter gegeben.