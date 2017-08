Hannover 96 und die 50+1-Regel Umstrittene Mehrheiten

Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Übernahme. "Hannover 96 e.V. wird gemeinsam mit Martin Kind und der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA bei der DFL einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von der sogenannten 50+1-Regel stellen. Damit würde 96 im Falle der Genehmigung auf den gleichen Status gestellt wie Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim", heißt es in der Pressemitteilung.

Kind hat seine Pläne bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) bereits hinterlegt. Der 73-Jährige beruft sich dabei auf einen 2011 ausgehandelten Kompromiss, demzufolge die 50+1-Regel außer Kraft gesetzt werden kann, wenn ein Investor sich über 20 Jahre bei einem Klub engagiert hat - eben wie bei Leverkusen, Wolfsburg oder Hoffenheim. Kind ist seit 1997 bei den Niedersachsen aktiv.

Nur die Vorstandsmitglieder der Deutschen Fußball Liga könnten Kind jetzt noch stoppen - oder ein Gericht. Gegen den Widerstand der vereinsinternen Opposition hat der Unternehmer am Montag den vorletzten Schritt zur endgültigen Übernahme des Bundesligisten geschafft. Mit gerade einmal 3:2 stimmte der Aufsichtsrat des Stammvereins zu, dass Kind 51 Prozent an der Hannover 96 Management GmbH übernehmen kann.

DPA 96-Fans protestieren am 31.07.2017 vor der HDI-Arena

Die Opposition hat allerdings juristische Schritte angekündigt. In der Auseinandersetzung mit Kind, der in dem schwer durchschaubaren 96-Konstrukt bereits Vereinsvorsitzender und Mehrfach-Geschäftsführer ist, prallen Welten aufeinander. Am Montag protestierten mehrere Hundert Fans, während der Aufsichtsrat tagte und abstimmte, wie Kind es sich wünschte. "Vorstand raus" und "Kind muss weg", lauteten die Parolen bei dem vergleichsweise stillen Protest.

Einige Mitglieder hatten bis zuletzt gegen Kinds Pläne gekämpft. Bei der Versammlung des eingetragenen Vereins im April hatte ein Antrag auf Satzungsänderung mit dem Ziel, die 50+1-Regel zwingend festzuschreiben, allerdings nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erhalten. Wegen der Ablehnung von Mitgliedsanträgen hatte die Opposition vor Kurzem scharfe Kritik geübt.

Heldt: "Für uns ist wichtig, dass Ruhe herrscht"

Während der kommenden Bundesligaspiele dürfte es im Stadion wieder lauter werden, die 96-Verantwortlichen erwarten Fanproteste. "Wir rechnen damit, dass die Menschen, die das nicht gut finden, das auch äußern werden", sagte Manager Horst Heldt am Dienstag. "Ich kenne das schon lange", sagte Kind. Und Heldt fügte hinzu: "Für uns ist wichtig, dass Ruhe herrscht."

Der um Sachlichkeit bemühte Teil der Hannoverschen Opposition hat es inzwischen schon in den Aufsichtsrat des Stammvereins geschafft, ist aber in der Minderheit und scheiterte nun bei der Abstimmung mit seinen zwei Nein-Stimmen. Sie beklagt den Ausverkauf: Der tatsächliche Wert der Anteile liege eher im sieben-, acht- oder neunstelligen Eurobereich, meint Aufsichtsratsmitglied Ralf Nestler. Kind hingegen sagt, dass der Gesamtwert der Management GmbH mit 25.000 Euro festgeschrieben sei.

Der Verein hat nach seiner Darstellung bereits auf anderem Wege Geld erhalten, etwa beim Verkauf der Markenrechte. Auch hier beklagt die Opposition allerdings, dass der Verein - unter Führung von Kind - diese Rechte viel zu billig an eine von Kind kontrollierte Gesellschaft verkauft habe.

Auch juristisch ist der Fall umstritten: Die Opposition meint, Kind könne gar keinen Antrag bei der DFL stellen. "Es gibt einen wirksamen Beschluss der Mitgliederversammlung, der dies untersagt", schreibt die Interessengemeinschaft Pro Verein 1896. Im Anschluss an die Abstimmung über die Satzungsänderung hatten sich die Mitglieder damals mit einfacher Mehrheit gegen die Beantragung der Ausnahmeregelung ausgesprochen. Die Opposition will das Verhältnis zwischen diesen beiden Abstimmungen "durch ordentliche Gerichte" klären lassen.

Kind hingegen sagt, dass es sich bei diesem zweiten Beschluss vom April nur um "eine Empfehlung" handele. Allein der Vorstand entscheide. Der Verkauf sei durch die Satzung gedeckt. Der 96-Vorsitzende verweist darauf, dass es für eine Satzungsänderung, die den Verkauf verboten hätte, bei der Mitgliederversammlung im April nicht die erforderliche Mehrheit gegeben habe.