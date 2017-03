Mainz 05 Präsident Strutz verzichtet auf Kandidatur

Harald Strutz stellt sich nicht zur Wiederwahl als Präsident beim Bundesligisten Mainz 05. "Im Interesse meiner Familie und im Interesse des Vereins Mainz 05 habe ich den Entschluss gefasst, zur Wahl des Vereinsvorsitzenden von Mainz 05 bei der nächsten Mitgliederversammlung nicht mehr zu kandidieren", teilte der 66-Jährige mit.

Strutz ist seit 1988 Präsident der Mainzer, doch zuletzt hatte es viele Vorwürfe gegen ihn gegeben. Vor einem Jahr war bekannt geworden, dass er als ehrenamtlicher Präsident seit Jahren eine Aufwandsentschädigung von 9000 Euro pro Monat sowie weitere 14.000 Euro für juristische Beratung erhält.

Zudem stand er in der Kritik, weil sich die Umstrukturierung des Vereins über mehrere Monate hinzog und vermeintlich seinen eigenen Interessen dienen sollte. Bei der Wahl des Vereinsvorsitzenden, der nach der FSV-Strukturreform den Präsidenten ersetzt, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Kampfabstimmung gekommen. Im Verein hatte sich eine Opposition formiert, die bereits auf der Suche nach einem Kandidaten waren.

"Es macht mich wirklich wütend"

Durch die negativen Schlagzeilen hatten sich zuletzt sogar zwei Sponsoren genötigt gefühlt, ihr weiteres Engagement per Stellungnahme in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit der Forderung nach Strutz' Demission zu verknüpfen. Eine Hotelkette, die 200.000 Euro an den FSV überwies, teilte mit, die Zusammenarbeit erst "unter einer neuen Führung wieder in alter Form und mit selbigem Umfang aufzunehmen".

Strutz hatte die Kritik lange von sich gewiesen. "Es macht mich ab und zu wirklich wütend, dass durch irgendwelche Behauptungen, die einfach in den Raum gestellt werden, der Eindruck erweckt wird, wir würden tatsächlich in einem Chaos verschwinden", sagte er Ende Januar dem Sender Sky Sport News HD: "Eigentlich ist überhaupt nichts passiert. Und das ist das Wichtigste."

Auch der Vorstand hatte noch Anfang des Jahres eine Pressemitteilung verschickten, in der Strutz gestärkt wurde. Es gebe keinen Anlass die "Kandidatur zum ehrenamtlichen Vereinsvorsitzenden in Frage zu stellen", hieß es. Der Umstrukturierungsprozess des Vereins werde zudem "unbeirrt vorangetrieben".