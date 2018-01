Tottenham-Stürmer Harry Kane Trifft besser als Messi und Ronaldo

Am Silvesterabend hat auch Harry Kane kurz auf das abgelaufene Jahr zurückgeschaut. Ein Foto in den sozialen Netzwerken zeigte den Angreifer von Tottenham Hotspur in seinem Wohnzimmer, den Weihnachtsbaum im Hintergrund. Die wichtigsten Trophäen des Jahres hatte er vor sich drapiert, den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Premier-League-Torschützen und die acht Bälle, mit denen er im vergangenen Jahr Hattricks erzielte. "2017 war gut zu mir", schreibt Kane. Eine maßlose Untertreibung.

Zum Jahresabschluss hat Kane noch einmal nachgelegt, in den letzten beiden Partien hat der 24-Jährige jeweils dreifach getroffen und damit gleich mehrere Bestmarken aufgestellt:

In seinen 36 Premier-League-Spielen des Kalenderjahrs erzielte Kane 39 Tore. Damit übertraf er den 22 Jahre alten Rekordwert von Alan Shearer, dem 1995 in 42 Spielen für die Blackburn Rovers 36 Treffer gelungen waren.

Als erstem Spieler der Premier-League-Geschichte glückten Kane in einem Kalenderjahr sechs Hattricks. Dazu kamen zwei weitere Dreierpacks im FA Cup und in der Champions League. In seiner Karriere kommt Kane damit auf acht Hattricks in der englischen Liga, nur noch Shearer (11) und Robbie Fowler (9) stehen in dieser Disziplin noch über ihm.

Mit 56 Toren für Klub und Nationalmannschaft (49/7) führt Kane auch die Liste aller in Europa tätigen Profis an, knapp vor Lionel Messi vom FC Barcelona, der 54 Tore schaffte. Mit je 53 Toren folgen Robert Lewandowski vom FC Bayern, Cristiano Ronaldo von Real Madrid und Edinson Cavani von Paris Saint-Germain.

Schon dieses Ranking zeigt, in welchem Stürmersegment Kane sich mittlerweile bewegt. Letzmals hatte 2009 mit David Villa ein Spieler die Jahrestorjägerliste angeführt, der nicht Messi oder Ronaldo hieß. Aber bewegt sich Kane schon in einer Liga mit den beiden Superstars aus der spanischen Liga - oder war 2017 wirklich bloß außerordentlich gut zu ihm?

Wie gut ist dieser Harry Kane?

Kane profitiert einerseits sicher davon, dass Mauricio Pochettino ein funktionierendes Team zusammengestellt hat. Als der Argentinier im Sommer 2014 Tottenham übernahm, vertraute er auf den damals 21-jährigen Nachwuchsstürmer. Kane zahlte es zurück - mit Toren. In jeder der drei folgenden Spielzeiten traf er mindestens 20-mal. Trotz seiner erst 24 Jahre trifft Kane also bemerkenswert konstant.

Kane ist kein klassischer Strafraumstürmer, er hat das Spiel lieber vor sich. Sein Kopfballspiel ist ordentlich, mehr eben nicht. 93 Premier-League-Tore hat Kane unter Pochettino erzielt, davon nur elf per Kopf. Hatte Kane in seiner Anfangsphase noch eine klare Präferenz für Abschlüsse mit dem rechten Fuß, hat er in der aktuellen Saison sogar erstmals mehr Tore mit dem linken erzielt. Kane ist vielseitig, ungemein präzise im Abschluss - und ehrgeizig.

"Es geht darum, sich jedes Jahr zu verbessern", sagt Kane. "Das habe ich in meiner Karriere immer getan und das werde ich auch weiter tun." Die Frage drängt sich auf: Wie lange wird er das noch bei den Spurs tun?

Es ist eine dieser Geschichten, die Fans und Marketingspezialisten lieben: Kane wurde im Norden Londons geboren, jubelte schon als Kind an der White Hart Lane. Später durchlief er die Jugendmannschaften des Klubs - und schaffte schließlich dort auch den großen Durchbruch. Vom Fan zum "home-grown" Superstar, ein Plot wie aus einem mittelmäßigen Jugendroman.

Für immer Tottenham? Unwahrscheinlich

"He's one of our own", so lautet der Schlachtruf der Spurs-Fans, die sich wünschen, Kane möge seine komplette Karriere bei den Lilywhites verbringen, wie es Ledley King einst tat. Kane ist längst Teil der Identität dieses Klubs, zumindest der aktuellen sehr erfolgreichen Mannschaft. Selbst in der Wahrnehmung der Gegner: Im Oktober sorgte Manchester Citys Trainer Pep Guardiola für einen kleineren Eklat, als er Tottenham nur "das Harry-Kane-Team" nannte.

Der Premier-League-Rekord im Video - Nummer 37, 38 und 39 für Kane:

Sportlich ließe sich dessen Weggang vielleicht sogar kompensieren. In der vergangenen Saison, in der Kane mit 29 Toren den Goldenen Schuh gewann, verpasste er verletzungsbedingt acht Spiele. Keines davon verloren die Spurs (fünf Siege, drei Remis). Zumindest auf dem Feld ist Tottenham mehr als nur das Harry-Kane-Team. Nicht unwahrscheinlich, dass sich die Fans im Sommer mit dieser Statistik trösten müssen.

Wenn ein junger Spieler das Label "treffsicherster Stürmer des Kontinents" trägt, weckt das Begehrlichkeiten. Auf 150 Millionen Pfund (knapp 170 Millionen Euro) taxieren britische Medien den Wert des Stürmers mittlerweile, Tagespreis. Schon das engt den Kreis der möglichen Arbeitgeber immens ein. Die beiden Klubs aus Manchester, die beiden großen Vereine aus Spanien, dazu PSG. Die Bayern könnten vielleicht, zieren sich aber noch, die Ablösesummenrealität dieser Tage anzuerkennen. Zudem sind die Münchner mit Robert Lewandowski im Sturmzentrum exzellent besetzt - und welche taktischen Vorstellungen der Heynckes-Nachfolger haben wird, ist unbekannt.

Barcelona (Luis Suárez) und Paris (Edinson Cavani) haben ebenfalls keine Planstellen im Zentrum frei. Der Blick fällt damit schnell auf Real Madrid, in dem Zinédine Zidane sich bald eine jüngere und treffsicherere Alternative zum ein wenig in die Jahre gekommenen Karim Benzema wünschen dürfte. Dann wäre Kane tatsächlich in einer Liga mit Ronaldo und Messi angekommen.