Zwei Siege in Folge waren nicht genug: Heiko Herrlich ist nicht länger Trainer von Bayer Leverkusen. Das bestätigte der Klub am Sonntagvormittag. Nachfolger wird der ehemalige BVB-Coach Peter Bosz.

Rudi Völler, Geschäftsführer Sport bei Leverkusen, begründete die Entscheidung in einer Klub-Mitteilung: "Bis zuletzt hatten wir die Überzeugung und den Willen, mit ihm als Cheftrainer die Wende zum Guten zu schaffen. Doch leider ist mittlerweile eine Stagnation in der Entwicklung des Teams nicht mehr zu leugnen."

Leverkusen ist nach dem Ende der Bundesliga-Hinrunde Tabellen-Neunter mit sieben Siegen, drei Unentschieden und schon sieben Niederlagen. Zuletzt gelangen allerdings zwei Erfolge gegen Schalke (2:1) und Hertha BSC (3:1). Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Bayer Anfang Februar auf Heidenheim, in der Zwischenrunde der Europa League wartet Mitte Februar FK Krasnodar aus Russland.

Der 55 Jahre alte Niederländer Bosz hat zuletzt Borussia Dortmund trainiert. Er hatte den Klub zu Beginn der Saison 2017/2018 übernommen, nach einem sehr guten Start rutschte der BVB mit Bosz aber ab. Am 10. Dezember 2017 trennte sich Dortmund von dem Trainer, damals übernahm der Österreicher Peter Stöger beim BVB.

Bayer will nun versuchen, "unter der sportlichen Leitung von Peter Bosz unseren ambitionierten Ansprüchen so schnell wie möglich wieder gerecht zu werden", so der Vorsitzende der Bayer 04-Geschäftsführung, Fernando Carro. Bayers Sportdirektor Simon Rolfes verspricht sich "offensiven, temporeichen und begeisternden Fußball". Insbesondere mit Ajax Amsterdam habe Bosz bewiesen, "dass er junge Spieler verbessern, Mannschaften formen und auch international etablieren kann".