Videobeweis Gute Idee. Dann kam der DFB

Ein Jahr lang haben sich die deutschen Schiedsrichter auf den Videobeweis, kurz VAR genannt, vorbereitet. Intensiv, so heißt es. Liest man die Pressemitteilung des DFB vom Nachmittag dazu, könnte man allerdings den Eindruck haben, die Unparteiischen hätten in dieser Zeit in ihrer Kölner Versuchskabine am Bildschirm vor allem Netflix-Filme geguckt.

Offensichtlich sind Verband und Schiedsrichter von den Anforderungen in der Praxis heillos überfordert. Jetzt, nach beinahe drei Monaten Ligabetrieb, nach zahlreichen umstrittenen Entscheidungen, die mit dem Videobeweis zusammenhängen, lädt der DFB, wie er schreibt, "zum Meinungsaustausch ein". Die Pressemitteilung vom Montag ist nichts anderes als eine Kapitulationserklärung.

Vor allem für den bisherigen Verantwortlichen, den früheren Fifa-Schiedsrichter Hellmut Krug, ist dies ein Desaster. Krug darf künftig "in dem Projekt engagiert bleiben und sich auf die inhaltliche Analyse und die fachliche Dokumentation konzentrieren". Das ist eine Degradierung zweiter Klasse für den 61-Jährigen.

Krugs Papier ist vom DFB einkassiert worden

Krug hatte schon in den Vorwochen eine äußerst unglückliche Figur abgegeben. Das Papier, das er "in Absprache mit der DFL" in der Vorwoche an die Vereine verschickte und womit er den Spielraum und die Befugnisse des Videoschiedsrichters auszuweiten suchte, ist vom DFB mittlerweile in Gänze einkassiert worden. Das Schreiben sei "gegenstandslos", schreibt der Verband heute in aller Deutlichkeit. Wenn man weiß, wie diplomatisch verquast sonst in Pressemitteilungen formuliert wird, ahnt man, wie es in der DFB-Zentrale gerumst haben muss.

Als Krug dann auch noch beschuldigt wurde, er habe beim Spiel Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg mehrfach Einfluss auf Entscheidungen des Video-Referees zugunsten den Königsblauen genommen - wohlgemerkt: Krug ist Gelsenkirchener - reichte es auch den ihm Wohlgesinnten beim DFB.

Zumal Krug zuvor durch heftige Kritik des renommierten Referees Manuel Gräfe arg in die Defensive geraten war. Die Ethikkommission des DFB - der Name allein löst nach den Erfahrungen mit der Fifa schon ein gewisses Unbehagen aus - hatte zwar in der Vorwoche versucht, den Konflikt zwischen Gräfe und Krug zu lösen. Am Ende blieb davon allerdings in der Öffentlichkeit vor allem hängen, dass dem unbequemen Schiedsrichter Gräfe ein Maulkorb verhängt worden war.

Jetzt muss Schiedsrichter-Boss Lutz-Michael Fröhlich versuchen, das Vertrauen in das Instrument Videobeweis zurückzugewinnen. Das wird schwierig genug. Das Image ist jetzt schon arg ramponiert. Der DFB hat heute betont, dass das Thema Videobeweis jetzt "zur Chefsache erklärt" werde. Das ist sehr spät. Aber in jedem Fall dringend notwendig.

Verteidiger mittlerweile in der Minderzahl

Von Woche zu Woche ist es mühsamer geworden, dagegenzuhalten mit dem Argument, der Videobeweis sei ja an sich ein gutes Mittel, um Fehler zu minimieren. So wie er in der Praxis umgesetzt wurde, so inkonsequent, so ohne jede klare Linie, am Rand der Willkür, konnte man fast den Eindruck haben, hier solle der Videobeweis bewusst desavouiert werden. Dass durch den Einsatz der Videotechnik Fehlentscheidungen auf dem Platz im Regelfall tatsächlich korrigiert wurden, ist mittlerweile kaum noch wahrgenommen worden.

Die Kommunikation zwischen Videoreferee und dem Unparteiischen auf dem Platz wirkte zuletzt mehrfach amateurhaft und ist, vielleicht das größte Manko, für die Zuschauer im Stadion überhaupt nicht nachvollziehbar. Dazu kommt, dass die Schiedsrichter selbst verunsichert und gegängelt wirken. Von den sogenannten kalibrierten Abseitslinien, die nur am 1. Spieltag eingesetzt wurden, redet mittlerweile keiner mehr. Zahlreiche Verantwortliche in den Bundesligavereinen reagieren mittlerweile nur noch genervt, die Verteidiger des Videobeweises sind längst in der Minderheit. Das war vor Saisonstart noch ganz anders.

Der DFB gibt selbst zu, dass es "in den vergangenen Wochen Irritationen über das Rollenverständnis und die Zielsetzung des Projektes gegeben" habe und führt weiter: "Wir glauben nach wie vor an das Projekt." Das klingt ein bisschen nach Berliner Flughafen.