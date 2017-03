Nach Gerichtsbeschluss AfD löscht Hertha-Foto

Es war ein Foto mit Folgen: Bundesligaprofi Marvin Plattenhardt, Abwehrspieler von Hertha BSC, ließ sich nach dem Spiel gegen Dortmund am vergangenen Samstag mit einem Fan fotografieren. Als er erfahren habe, dass es sich um einen AfD-Abgeordneten handelt, forderte er die Löschung des Fotos bei Twitter. Doch die Fraktion kam der Forderung zunächst nicht nach.

Am Mittwoch hatte die Hertha nach eigenen Angaben eine einstweilige Verfügung gegen die AfD erwirkt. Das Berliner Landgericht habe dem Antrag des Vereins stattgegeben. Bei der Unterlassungsverfügung geht es um die Verletzung der Persönlichkeitsrechte von Plattenhardt, der sich noch am Samstag gegen das Foto per Tweet gewehrt hatte.

@AfDFraktionAGH Foto bitte sofort löschen! Ihr hatte keine Ahnung, wer sich da mit mir fotografieren lässt! Ich distanziere mich klar! — Marvin Plattenhardt (@Platte21) March 11, 2017

Doch zunächst war die Fraktion dem Beschluss nicht nachgekommen, weil sie ihn erst habe prüfen wollen. Mittlerweile ist das Foto, das bei einer Sponsorenveranstaltung im Berliner Olympiastadion entstanden war, gelöscht worden. Nach eigenen Angaben behält sich die Fraktion nun ihrerseits vor, gegen die Verfügung den Rechtsweg zu beschreiten.