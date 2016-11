Sieg gegen Mainz Hertha jubelt dank Ibisevic-Jubiläum

Die Hauptstadt hat wieder einen Champions-League-Klub. Hertha BSC besiegte in der letzten Partie des 12. Spieltags Mainz 05 2:1 (1:1) und liegt nach dem sechsten Heimsieg in Folge hinter RB Leipzig und Bayern München auf Platz drei der Tabelle. Für die Berliner traf Vedad Ibisevic doppelt und feierte ein ganz besonderes Jubiläum. Das Mainzer Tor erzielte Aaron Seydel.

Seydel, 20 Jahre alt, feierte mit seinem Treffer ein erfolgreiches Bundesliga-Debüt. Der 1,99 Meter große Stürmer hatte für das Regionalligateam der Mainzer in 15 Partien vier Tore erzielt - seine Quote in der ersten Liga sah nach 25 Minuten deutlich besser aus: Nach einem Ballverlust von Herthas Salomon Kalou flankte Levin Öztunali in die Mitte, wo Pablo De Blasis verpasste, aber wo eben auch Seydel wartete und aus kurzer Distanz zum 1:0 traf.

Es war der erste Höhepunkt in einem bis dahin müden Spiel, das vom abwartenden Spiel der Berliner geprägt war (sie haben nicht gern den Ball, sondern jagen ihn gern dem Gegner ab) und langen Bällen des FSV Mainz, von denen weniger als die Hälfte ankamen.

99, 100, Gelb-Rot

Ein Freistoß von Kalou strich danach knapp über das Tor, bevor eben jener Kalou seinen Fehler vom 0:1 in der 36. Minute wiedergutmachte. Seine Vorlage nahm Ibisevic fein mit und traf aus 16 Metern ins rechte Eck. Es war der 99. Bundesligatreffer für den Bosnier, der dafür 240 Spiele benötigte.

Mainz sorgte auch in der zweiten Hälfte für den ersten Aufreger. De Blasis leitete einen Ball direkt auf Gaetan Bussmann, der im Berliner Strafraum von Genki Haraguchi am Knöchel getroffen wurde. Der fällige Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Guido Winkmann blieb jedoch aus. Fragwürdig auch die nächste Entscheidung des Unparteiischen, und wieder benachteiligte sie die Gäste: Die Gelb-Rote Karte für Jean-Philippe Gbamin in der 63. Minute für ein Foul an der Außenlinie war viel zu hart.

Hertha nutzte die Überzahl bald aus, und wieder war die Kombination Kalou-Ibisevic dafür verantwortlich. Einen geblockten Schuss von Niklas Stark köpfte Kalou zu seinem Sturmpartner, der sein 100. Bundesligator erzielte. Hertha führte 2:1 (67.). Es war nicht ohne Ironie, dass der Doppeltorschütze dann für einen weiteren Höhepunkt sorgte, diesmal allerdings für einen negativen: In der 74. Minute musste er für sein Halten gegen De Blasis mit Gelb-Rot vom Platz.

Doch weil es das Spiel des Stürmers war, blieb das ohne Folgen.

Hertha BSC - Mainz 05 2:1 (1:1)

0:1 Seydel (25.)

1:1 Ibisevic (36.)

2:1 Ibisevic (67.)

Berlin: Jarstein - Plattenhardt, Brooks, Langkamp, Pekarik - Lustenberger, Stark - Kalou (82. Schieber), Stocker (63. Darida, 85. Esswein), Haraguchi - Ibisevic

Mainz: Lössl - Bussmann (85. Latza), Bungert, Balogun, Donati - Gbamin, Ramalho - De Blasis (85. Onisiwo), Malli, Öztunali (75. Cordoba) - Seydel

Schiedsrichter: Guido Winkmann

Zuschauer: 37.852

Gelb-Rot: Ibisevic (74., wiederholtes Foulspiel) / Gbamin (63., wiederholtes Foulspiel)