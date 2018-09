In Berlin klappt nichts. Die Baustellen, die Behörden, die S-Bahn, die Bundesregierung. Das Thema ist in Hauptstadtkolumnen zigmal durchgekaut. Aber jetzt das Schlimmste: Man kann nicht mal mehr über die Hertha meckern.

Der Spott über den Fußballverein im Berliner Westen ist so etwas wie eine Eignungsprüfung für Zugezogene. Im Moment tut man sich damit allerdings sehr schwer. Hertha BSC hat nach vier Spieltagen mit drei Siegen und einem Unentschieden eine kleine Fußballeuphorie um den Verein ausgelöst. Nach dem 4:2 über Borussia Mönchengladbach vom Samstagnachmittag war die Elf von Trainer Pal Dardai für fast drei Stunden sogar Tabellenführer, bevor der FC Bayern die Dinge im Abendspiel auf Schalke wieder zurechtrückte.

Dardai ist seit nunmehr dreieinhalb Jahren Cheftrainer der Hertha, er hat den Verein im ersten Jahr vor dem Abstieg bewahren können, in den Spielzeiten danach gab es die Plätze sieben, sechs und zehn. Das war nicht spektakulär, aber schon sehr solide. Und es hat dem Ungarn die Zeit gegeben, eine Mannschaft aufzubauen, die jetzt extrem austariert wirkt. Hertha ist derzeit ein gutes Beispiel für andere Vereine, was es bringen kann, einen Trainer über Jahre in Ruhe arbeiten zu lassen. Das war in Berlin selbst auch mal anders. Sehr anders.

Dardai hat das Gerüst gefunden

Vom starken Torwart Rune Jarstein über Außenverteidiger Marvin Plattenhardt, der es sogar in den WM-Kader geschafft hatte, über den selbstbewussten Nationalspieler in spe Arne Maier bis hin zu den Angriffs-Routiniers Vedad Ibisevic und Salomon Kalou hat Dardai sein Gerüst gefunden. Veredelt in dieser Spielzeit wird die Elf durch die zwei Zugänge Marko Grujic und Javairo Dilrosun, die Hertha aus der Premier League herübergelockt hat, und den slowakischen Spätstarter Ondrej Duda, der im dritten Hertha-Jahr entdeckt hat, wie schön Tore schießen sein kann. Auf Grujic muss Dardai allerdings nun erst einmal verzichten, der Serbe verletzte sich gegen Gladbach und fällt in den kommenden Wochen aus.

In den ersten zwei Saisonspielen gegen Nürnberg und auf Schalke stand den Berlinern noch das Glück zur Seite, weil beide gegnerische Teams einen Elfmeter ungenutzt ließen. In Wolfsburg, bei der dritten Partie, wurde den Berlinern der Sieg in der Nachspielzeit noch entrissen, gegen die Borussia am Samstag präsentierte sich eine offensivstarke, von sich überzeugte Elf, die sich auch durch einen Rückstand nicht aus der Fassung bringen ließ. Die Tendenz ist unverkennbar: Es geht aufwärts.

Am kommenden Freitag zum Abschluss der englischen Woche kommt der FC Bayern ins Olympiastadion. Zum Spitzenspiel. So etwas gab es seit den Tagen von Lucien Favre in Berlin nicht mehr.

"Das war heute Spaß", hat Dardai nach dem Spiel in einem Satz alles gesagt, was aus Hertha-Sicht zu diesen 90 Minuten zu sagen war. Oder wie die Berliner Showlegende Hans Rosenthal in die Luft hüpfend gesagt hätte: "Sie sind der Meinung, das war spitze!"

Kritik entzündet sich an Geschäftsführer Keuter

Die Stimmung im Team ist gut, der sportliche Erfolg ist auch deswegen wichtig, weil es unter Hertha-Fans seit geraumer Zeit schon reichlich Unmut gibt. Auch am Samstag waren wieder Plakate zu sehen, die den Marketingkurs des Vereins heftig kritisierten und dabei vor allem den Geschäftsführer Paul Keuter in der Verantwortung sahen.

Keuter, früherer Manager bei Twitter, hat Hertha eine, vorsichtig formuliert, offensive Vermarktungsstrategie verordnet. Die Social-Media-Abteilung ist aktiv, zuweilen hyperaktiv, die teilweise ironischen Slogans wie "In Berlin kannst du alles sein. Auch Herthaner" stoßen nur teilweise auf Zuspruch. In der Vorsaison choreografierte eine Werbeagentur für Hertha einen Kniefall der Mannschaft - in Anlehnung an die Anti-Rassismus-Proteste in der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL. Auch das war umstritten.

Dass der Verein zum Saisonstart dann die zwar leicht ältliche, aber (genau deswegen) immer noch beliebte Stadionhymne von Frank Zander "Nur nach Hause" als Einlauflied direkt vor Anpfiff durch den Seeed-Song "Dickes B" austauschte, war weit mehr das Thema des ersten Spieltages als der 1:0-Erfolg über den 1. FC Nürnberg. Tagelang war Frank Zander in den Berliner Medien wichtiger als Angela Merkel. Es hagelte Proteste, die Klubführung musste zurückrudern.

Der Verein will "irgendwann die ganze Vielfalt Berlins im Stadion haben", hat Keuter im Interview mit dem Fernsehsender Sky gesagt. Hertha und die ganze Vielfalt Berlins - so weit kommt es noch. Doch noch was zum Meckern gefunden. Dit is Berlin.