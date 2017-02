Sieg gegen Frankfurt Hertha BSC springt auf Platz fünf

Vor Wochenfrist war das Heimspiel von Hertha BSC der Aufreger des Spieltags. Der Gegner hieß allerdings auch Bayern München, die Berliner warfen gegen den Rekordmeister alles in die Waagschale, und der Schiedsrichter tat mit seinen sieben Nachspielminuten seinen Teil zu einem interessanten und vieldiskutierten 1:1 dazu.

Eine Woche später spielte die Hertha wieder daheim im Olympiastadion, und diesmal kam am Ende ein für die Zuschauer extrem zähes Spiel heraus - wenig Chancen, wenig Höhepunkte, viel Mittelfeld - aber diesmal mit dem Sieger Hertha BSC. 2:0 gewann der Gastgeber gegen Eintracht Frankfurt. Vedad Ibisevic nutzte nach 52 Minuten quasi die erste richtige Torgelegenheit der Berliner gleich zum 1:0-Führungstreffer. Vladimír Darida entschied die Partie per Kopf nach 83 Minuten. Frankfurts Haris Seferovic sah zudem nach einer Tätlichkeit gegen Anthony Brooks die Rote Karte.

Die Eintracht kam stark ersatzgeschwächt nach Berlin und verhielt sich vor allem taktisch diszipliniert. Die Berliner taten sich mit der Spielweise der Gäste äußerst schwer, und so waren es sogar die Frankfurter, die die beste und nahezu einzige Chance der ersten Halbzeit auf ihrer Seite hatten: Ante Rebic vergab allerdings freistehend vor Hertha-Keeper Rune Jarstein. Der Norweger behielt die Nerven und machte den Schlenzer des Angreifers unschädlich.

Viel mehr gab es aus den ersten 45 Minuten nicht zu berichten - die zweite Halbzeit wurde dann munterer. Was vor allem am frühen Treffer der Berliner lag. Salomon Kalou wurde im Strafraum freigespielt, wurde dann gefoult, der Schiedsrichter ließ weiterspielen, den Abpraller verwandelte Ibisevic zu seinem zehnten Saisontreffer. Ein durchaus umstrittener Treffer: Kalou lag beim Schuss von Ibisevic im Abseits, und da er Eintracht-Torwart Lukas Hradecky dabei behinderte, hätte der Schiedsrichter die Aktion auch abpfeifen können. Unmittelbar zuvor hätte es für ein Foul an Kalou aber auch Elfmeter geben können.

Nichtsdestoweniger musste die Eintracht ihre defensive Grundhaltung danach aufgeben. Das Team von Trainer Niko Kovac mühte sich denn auch um mehr Struktur im Angriff, aber auch die Hertha gehört zu den Großmeistern der Defensive. Es gab nur wenig Durchkommen für die Frankfurter, Darida machte sieben Minuten vor dem Ende alles klar. Der Platzverweis für Seferovic spielte den Berlinern zudem in die Karten. Es war bereits die sechste Rote Karte für die Eintracht in dieser Saison.

In der Tabelle haben beide Teams die Plätze gewechselt. Hertha springt auf Rang fünf und verdrängt die Frankfurter, die jetzt Sechster sind.