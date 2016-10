Herthas Sieg gegen Köln So gewinnen Spitzenmannschaften

Ausgangslage: Duell der Bayern-Jäger. Spitzenspiel. So wurde die Partie zwischen dem Tabellenfünften Hertha BSC und dem Zweiten 1. FC Köln im Vorfeld angepriesen. Der FC hätte sich mit einem Sieg in Berlin sogar kurzzeitig an die Spitze der Bundesliga setzen können. Die Spielweisen der beiden Mannschaften ähneln sich, sowohl Herthas Trainer Pál Dárdai als auch Kölns Peter Stöger setzen auf eine kompakte Defensive mit schnellem Umschaltspiel. Viele Experten tippten im Vorfeld auf ein torloses Remis.

Startaufstellungen

Hertha BSC: Jarstein - Weiser, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Skjelbred, Stark - Esswein, Kalou, Haraguchi - Ibisevic.

1. FC Köln: Horn - Sörensen, Mavraj, Heintz, Hector - Risse, Lehmann, Höger, Rausch - Osako, Modeste.

Das Ergebnis: Berlin siegte 2:1 und löste den FC als Tabellenzweiten ab.

Erste Hälfte: 20 Minuten lang taten beide Mannschaften alles für das Prädikat Spitzenspiel: Gelungene Kombinationen, gute Torchancen, viel Tempo, Taktik auf hohem Niveau. Die Berliner waren dabei etwas zielstrebiger und gingen durch das Tor von Vedad Ibisevic in Führung (13. Minute). Mitchell Weiser hatte den Ball mit der Hilfe seiner Hand erobert, der Ex-Kölner marschierte die rechte Seite entlang, passte flach in den Strafraum und dort schloss Ibisevic sofort ins lange Eck ab. Der Rest des ersten Durchgangs erinnerte dann eher an das Niveau früherer Duelle, als Top-Spiele ohne Hertha- und FC-Beteiligung ausgetragen wurden.

AFP Genki Haraguchi (l.)

Trick des Tages: Die Belohnung in Form eines Tors blieb aus, aber wenn Lionel Messi seinen Gegenspieler so blamiert hätte, wie Genki Haraguchi den Kölner Frederik Sörensen in der 17. Minute, wäre die Szene wohl um die Welt gegangen. Mit dem Zidane-Trick narrte der Japaner den Dänen auf der Torauslinie, spielte ihm dann den Ball durch die Beine und ging mühelos vorbei. Der Rückpass landete bei Salomon Kalou, dessen Schuss hielt Kölns Torwart Timo Horn fest.

Zweite Hälfte: Unter der Woche war Horn in Köln das bestimmende Thema, dem Keeper soll ein Angebot von Borussia Dortmund vorliegen. Mit exzellenten Paraden gegen Marvin Plattenhardt (49.) und John-Anthony Brooks (71.) hielt Horn den FC lange im Spiel - nach dem Ausgleich durch Anthony Modeste (65.) sah es kurzzeitig sogar nach einem Punktgewinn für die Gäste aus. Beim Siegtreffer von Niklas Stark (74.) war Horn dann doch machtlos. In der Schlussphase hatten die Berliner zweimal Glück, als der eingewechselte Simon Zoller den Pfosten traf und Jarstein die anschließende Flanke von Marcel Risse ebenfalls ans Aluminium lenkte (87.). Ein Treffer von Artjoms Rudnevs in der Nachspielzeit wurde wegen eines Foulspiels nicht gegeben - eine harte, aber vertretbare Entscheidung.

Duell der Torjäger: Modeste verlor mit dem FC das Spiel, verteidigte aber immerhin seine Führung in der Torjägerliste. Der Franzose erzielte seinen achten Treffer, für Ibisevic war es Tor Nummer sechs. Und auch sonst ging es zwischen den beiden ausgeglichen zu. Der Berliner war etwas mehr ins Spiel eingebunden und rieb sich in vielen Zweikämpfen (27) auf. Modeste schoss einmal mehr auf das Tor (3) und bereitete zwei Torschüsse vor.

Skandal des Spiels: In der Hertha-Fankurve wurde ein homophobes Banner hochgehalten, das hoffentlich noch Gegenstand einer Untersuchung durch den DFB sein wird.

Erkenntnis des Spiels: Auch wenn die Gastgeber am Ende Glück hatten, waren sie über die gesamte Spielzeit das etwas bessere Team.