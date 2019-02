SPIEGEL ONLINE: Herr Dárdai, es gibt die These, dass Fußballmannschaften ähnlich spielen wie ihre Trainer zu Profizeiten. Können Sie damit etwas anfangen?

Pál Dárdai: Wenn das so ist, dann gibt es mehr als einen Pál Dárdai. In meinem ersten Jahr haben wir hier bei Hertha nur gebunkert und dann gekontert. Das war früher nie mein Spiel. Dann, im zweiten Jahr, hatten wir ein gutes Mittelfelddreieck, aber kein schnelles Umschaltspiel. Und heute spielen wir viel kreativer mit guten Spielzügen und sehr schönen Toren. Auch das war früher eher nicht mein Spiel. Also jedes Jahr eine andere Spielweise, aber nie komplett Pál Dárdai.

SPIEGEL ONLINE: Es gibt aber durchaus Beispiele, die die These stützen: Diego Simeones Mannschaft bei Atlético Madrid, alle Teams von Pep Guardiola, und auch die Nationalelf unter dem früheren Schönspieler Joachim Löw.

Dárdai: Das kann sein, aber bei mir passt das nicht. Was aber passt: Meine Mannschaft hat immer eine gute Einstellung. Sie trainiert so hart, wie ich es getan habe. Und der Teamgedanke stimmt, das galt auch immer für mich.

SPIEGEL ONLINE: Also verkörpert eine Mannschaft manchmal den Charakter ihres Trainers?

Dárdai: Ja. Die Mentalität eines Trainers überträgt sich im besten Fall auf sein Team. Jürgen Klopp war selbst nie ein so kreativer, angriffslustiger Spieler, wie sein FC Liverpool heute auftritt. Aber er war als Abwehrspieler bei Mainz 05 ein Mentalitätsmonster. So wirken heute auch seine Spieler auf mich.

SPIEGEL ONLINE: Wenn Ihre Mannschaft eine Musikrichtung wäre, welche wäre sie vor vier Jahren gewesen, als Sie Cheftrainer bei Hertha wurden, und welche wäre sie heute?

Dárdai: Ich kenne mich mit Musik nicht so aus. Aber wir wären vor vier Jahren bestimmt nicht in den Charts gelandet. Wir haben Fußball gespielt, der sich als Musik eher schlimm angehört hätte. Aber unsere Band hat sich seither stetig verbessert. Heute machen wir Musik, die unter den Top-Drei der Hertha-Charts landen kann. Ich meine das nicht im Bundesligavergleich, sondern im Vergleich zu unseren Möglichkeiten.

SPIEGEL ONLINE: Sie spielen nun im Pokal-Achtelfinale gegen den FC Bayern (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD). Keine der vergangenen vier Partien gegen die Münchner haben Sie verloren. Zuletzt daheim haben Sie sogar 2:0 gewonnen. Sind Sie der neue Angstgegner der Bayern?

Dárdai: (lacht) Nein. Wenn die Bayern einen Sahnetag haben, sind sie nicht zu schlagen. Basta. Wenn sie aber nur einen ordentlichen Tag erwischen und wir einen Sahnetag, dann können wir sie schlagen. Gegen die Bayern haben wir, seit ich bei Hertha Trainer bin, immer gut ausgesehen. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es diesmal in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen geht.

SPIEGEL ONLINE: Sie treffen auf Niko Kovac, mit dem Sie eine gemeinsame Geschichte verbindet.

Dárdai: Als er 2003 zu Hertha zurückkam, war ich schon da: Wir beide waren zentrale, defensive Mittelfeldspieler. Eigentlich wollte Huub Stevens, dass wir beide zusammen auf dem Feld stehen. Aber es kam leider anders. Unter Hans Meyer spielte nur ich, und Niko sollte zu den Amateuren. Danach kam Falko Götz als neuer Trainer, und ich hockte sieben Monate auf der Bank. Aber der Respekt füreinander war immer da. Da gab es nie Stress. Und heute, da Niko Trainer der Bayern ist, muss ich sagen: Privat bin ich Niko-Kovac-Fan. Und ich drücke ihm die Daumen. Natürlich nicht gegen uns.

SPIEGEL ONLINE: Würden Sie widersprechen, wenn man sagt: Sie beide ähneln sich?

Dárdai: Ja. Wir sind komplett unterschiedliche Typen. Und das waren wir auch als Profis. Ich habe meine Tore durch Weitschüsse erzielt und ganz andere Visionen nach vorn gehabt. Niko war viel defensiver und viel zweikampfstärker als ich. Ich habe meine Bälle geklaut, er hat sie sich erkämpft.

SPIEGEL ONLINE: Aber als Trainer gibt es auffällige Parallelen. Sie haben beide in der Jugend angefangen - Sie bei Herthas U15, Kovac bei der U23 in Salzburg. Dann sind Sie beide ohne jede Cheftrainererfahrung im Herrenbereich Nationaltrainer geworden - Sie in Ungarn, Kovac in Kroatien. Und Sie haben beide bei Ihren ersten Bundesligastationen Klubs im Abstiegskampf übernommen und gerettet - Sie Hertha, er Eintracht Frankfurt.

Dárdai: Es gibt sicher Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Ich habe ganz unten bei den Kindern angefangen. Und ich habe selbst als ungarischer Nationaltrainer aufgehört. Nun hat Niko eine völlig andere Aufgabe als ich, eine besondere bei den Bayern, und ich meine immer noch bei Hertha.

SPIEGEL ONLINE: Würde Sie ein Klub wie der FC Bayern nicht auch reizen?

Dárdai: Ich habe hier bei Hertha noch meine Visionen. Und, das war bisher immer mein Plan, wenn ich bei den Profis aufhören muss, gehe ich in unseren Jugendbereich zurück. Aber man kann im Fußball niemals nie sagen. Die Tür zur ungarischen Nationalelf ist zum Beispiel noch offen. Ich habe versprochen, dass ich da irgendwann noch einmal aushelfen werde.

SPIEGEL ONLINE: Was haben Sie gedacht, als Niko Kovac im Herbst massiv in der Kritik bei den Bayern stand?

Dárdai: Ich fand das extrem hart. Die Medien haben den Druck immer weiter erhöht. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass die Klubführung nicht hinter Niko steht. Die Bayern haben sicher ein anderes Problem als den Trainer. Da steht ein Generationswechsel im Kader an.

SPIEGEL ONLINE: Lassen Sie uns noch einmal zur Anfangsthese zurückkommen: Finden Sie, wenn Sie die Bayern heute spielen sehen, Niko Kovac darin wieder?

Dárdai: Man muss das auch hier unterscheiden. In Frankfurt hatte er eine ganz andere Mannschaft beisammen. Sie kam über Kompaktheit und Defensivstärke. Das war vielleicht ein gewisser Niko-Kovac-Fußball. In München muss es kein Kovac-Fußball mehr sein. Die Bayern haben über die Jahre einen Stil etabliert, geprägt durch Pep Guardiola. Gute Trainer können sich ihrem Kader anpassen und das beste System für ihn finden. Lucien Favre war darin ein Meister zu seiner Zeit in Berlin. Er hatte eine Nase für die richtige Zusammenstellung. Und so ist es jetzt auch wieder in Dortmund, aber mit einem ganz anderen Fußball als damals bei Hertha.

SPIEGEL ONLINE: Das Pokalfinale im eigenen Stadion war immer ein Sehnsuchtsziel für Sie. Glauben Sie daran, dass es in diesem Jahr erreichbar ist für Hertha?

Dárdai: Vor dem Bayern-Spiel so etwas zu sagen, wäre töricht. Selbst wenn wir sie schlagen, wäre der Weg noch lang. Uns in dieser Saison einzuschätzen, ist zudem sogar für mich schwer. Wir schlagen große Teams wie die Bayern in der Liga und haben Schwierigkeiten mit den vermeintlich kleinen Mannschaften.