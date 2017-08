+++ Fußball-Transferticker +++ Badstuber mit Stuttgart einig?

+++ ACHTUNG, GERÜCHT +++

Holger Badstuber zum VfB Stuttgart?

Der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber bleibt offenbar doch der Bundesliga erhalten: Der 28 Jahre alte Innenverteidiger wechselt nach Informationen des "kicker" zu Aufsteiger VfB Stuttgart. Über einen Transfer des ehemaligen Münchners zu den Schwaben war seit Tagen in verschiedenen Medien spekuliert worden.

Badstuber war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom FC Bayern an Schalke 04 ausgeliehen gewesen. Der Vertrag beim Rekordmeister lief am Saisonende aus, auch Schalke war an einer Weiterbeschäftigung nicht interessiert. Badstuber, der wegen Verletzungen in den letzten Jahren mehrfach pausieren musste, ist für den VfB deshalb ablösefrei. (chh/sid)

+++ STATEMENTS +++

HSV bestätigt konkrete Gespräche mit Rotterdams van Drongelen

Der Hamburger SV ist auf der Suche nach einem weiteren Innenverteidiger fündig geworden. Der Klub hat sein Interesse an Rick van Drongelen vom niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam bestätigt. "Rick van Drongelen fehlt heute im Training bei Sparta Rotterdam. Wir sind mit ihm und dem Club in konkreten Gesprächen", twitterte der HSV vor der Abreise aus seinem österreichischen Trainingslager.

Auf den 18-Jährigen waren die Hanseaten im ersten Testspiel während ihres Aufenthalts im Ötztal aufmerksam geworden. Beim 1:1 gegen den Verein aus der Eredivisie hatte der Youngster die Niederländer in Führung gebracht. (chh/dpa)

Oliver Burke bleibt bei RB Leipzig

RB Leipzig wird auch in der kommenden Bundesliga-Saison auf die Dienste von Oliver Burke setzen. Der Schotte, der für mehrere englische Vereine interessant war, wird nach seinem starken Auftritt beim Emirates Cup am Sonntag gegen Benfica Lissabon (2:0) nicht abgegeben. Das berichten übereinstimmend Leipziger Medien unter Berufung auf Sportdirektor Ralf Rangnick. (chh/dpa)