Platzsturm bei Holstein Kiel "Die werden wir nicht mehr reinlassen"

Olaf Janßen saß auf seinem Stuhl und wirkte etwas gedankenverloren. Die Pressekonferenz nach dem Spiel von Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli hatte gerade begonnen und Janßen eigentlich jede Menge Gründe gehabt, euphorisch zu sein. Zwar sprach der St. Pauli-Trainer nach dem 1:0-Auswärtssieg in der 2. Fußball-Bundesliga davon, dass man "natürlich mega-glücklich" sei, gewonnen zu haben. Doch seine Mimik und Gestik passten nicht so Recht zu den Worten.

Denn Janßen dachte an die Szenen vor dem Spiel. An den Platzsturm vermummter Kieler Anhänger. "Am Ende des Tages ist es immer sehr traurig, wenn solche Dinge passieren und Menschen, die nicht ins Fußballstadion gehören, solche Bühne nutzen", sagte Janßen. Er hatte am Spielfeldrand gerade ein Interview gegeben, als das Chaos begann. "Jeder muss selbst wissen, was er da macht. Damit beschäftigen wir uns als Mannschaft nicht", meinte Kiels Kapitän, Rafael Czichos. Er war spürbar bemüht, den Randalierern so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zukommen zu lassen.

Der Platzsturm überschattete ein Spiel, das eigentlich reich an sportlichen Schlagzeilen war. Es sollte doch ein großer Fußballabend werden in Kiel. Aufsteiger Holstein empfing als überraschender Tabellenführer den FC St. Pauli. Es war das erste Duell der beiden Nordklubs seit fast elf Jahren. Die Vorfreude dementsprechend groß, das Stadion mit 11.935 Zuschauern bestens gefüllt. Und das Flutlicht gab dem Ganzen noch ein besonderes Ambiente.

Zaunfahnen abgerissen, Banner angegriffen

Doch während des Aufwärmprogramms der Mannschaften stürmten etwa 30 ganz in schwarz gekleidete Anhänger der Gastgeber den Platz und rannten hinüber in die Gästekurve. Dort rissen sie Zaunfahnen ab und versuchten, Banner zu entwenden. Es war erstaunlich, wie gänzlich ungehindert sie auf den Rasen und dann hinüber zu den St. Pauli-Fans kommen konnten.

Erst auf dem Weg zurück griffen Polizei, Ordner und sogar Aktive des Hamburger Klubs ein. Gästestürmer Sami Allagui beispielsweise nahm unter Mithilfe von Sicherheitskräften einem Störer eine Sankt-Pauli-Fahne ab und brachte sie zu den eigenen Fans zurück. Torwarttrainer Mathias Hain grätschte gar einen Randalierer in bester Jens-Jeremies-Manier nieder, und Assistenzcoach Patrick Glöckner packte ebenfalls zu, hielt einen Vermummten fest. Aufgrund der Vorkommnisse musste der Anstoß um zehn Minuten verschoben werden. "Bei einem erneuten Platzsturm droht eine Absage der Partie", machte der Stadion-Sprecher unmissverständlich klar.

In der Ultra-Szene wird nun heftig diskutiert. Es ist von einem Racheakt der Kieler die Rede. Grund: in der Nacht zum Sonnabend waren Holstein-Ultras vor dem eigenen Stadion überfallen worden. Die Angreifer stahlen dabei das Banner der Kieler. Wer hinter der Aktion steckte, ist nicht bekannt geworden - zumindest nicht öffentlich. In Ultra-Kreisen werden jedoch St. Pauli-Fans beschuldigt.

Geschäftsführer spricht von "Randgruppen"

Die eigene Flagge ist für jede Ultra-Gruppierung ein Heiligtum - und eben deshalb bei verfeindeten Fans so begehrt. Gestohlene Fahnen gelten als Trophäen und werden gerne beim Wiedersehen im Stadion als eben diese präsentiert, provokant verkehrt herum aufgehängt oder - wie beim DFB-Pokalspiel zwischen Hansa Rostock und Herta BSC - sogar öffentlich angezündet. Und geht es nach dem Kodex der Ultras, ist eine Gruppierung sogar angehalten, sich aufzulösen, wenn ihr Banner in feindliche Hände gelangt ist.

Wolfgang Schwenke sind derlei Fan-Frotzeleien total egal. "Ich finde es schade, dass wir den Randgruppen zu viel Aufmerksamkeit schenken", sagte Kiels Geschäftsführer. Der Verein, kündigte Schwenke an, "werde konsequent handeln. Leute, die wir ausmachen, werden wir nicht mehr reinlassen."

Olaf Janßen hob hervor, dass man bei derartigen Aktionen "als Fan oder handelnde Person hilflos" sei und "nichts dagegen machen" könne. Und dann versuchte der St. Pauli-Trainer am Ende der Pressekonferenz, den Blick auf das Sportliche zu lenken. Wichtig sei es, so Janßen, dass man über Fußball rede. Man habe bislang "eine tolle Zweitliga-Saison erlebt, das sollte im Vordergrund stehen.".