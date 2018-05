Kleine Stadien in Europa Für die Bundesliga zu winzig, für die Champions League ausreichend

Spätsommer, Freitagabend, Fluchtlicht - der 20. August 1999 war ein historischer Tag: Die SpVgg Unterhaching trug ihr erstes Heimspiel in der Fußball-Bundesliga aus. Die Spielstätte: der Generali-Sportpark, ein winziges Stadion, die Tribünen hinter den Toren waren kaum höher als ein Grashügel, bei Top-Spielen gegen Bayern München oder Borussia Dortmund war die Arena ausverkauft.

Genau 15.053 Fans sollen dann im Sportpark gewesen sein, teilte der Klub auf SPIEGEL-Anfrage mit. Das sind genau 53 Plätze mehr, als die Deutsche Fußball Liga (DFL) fordert. In den Anforderungen der DFL heißt es, Erstliga-Klubs müssen mindestens eine Stadionkapazität von 15.000 Zuschauern vorweisen, 8000 davon müssen Sitzplätze sein. Wer darunter liegt, muss in eine andere Arena umziehen oder auf eine Sondergenehmigung hoffen.

Auf so eine Ausnahmegenehmigung für die kommenden Spielzeit hat Holstein Kiel gehofft, das in der Relegation (17. und 21. Mai) um den Aufstieg in die Bundesliga spielt. Das Holstein-Stadion fasst knapp 10.000 Plätze - für die Erste Liga ist das zu klein, findet die DFL, die am Dienstag Kiels Bitte um eine Sondergenehmigung für Bundesliga-Heimspiele im eigenen Stadion abgelehnt hat. Auch, weil die eigene Arena den Sicherheitsanforderungen der DFL nicht genügen soll.

Damit steht fest: Im Falle des Aufstiegs muss Kiel an einen anderem Spielort ausweichen.

In der Champions League hätte Holstein Kiel dieses Problem übrigens nicht. Die Uefa fordert von den 32 Teilnehmern der Champions-League-Gruppenphase eine Mindestkapazität von 8000 Sitzplätzen - in der Saison 2017/2018 hatte NK Maribor mit knapp 13.000 Plätzen die kleinste Arena aller Teilnehmer.

Noch viel kleiner ist die Arena des niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam: Das Van Donge & De Roo Stadion bietet gerade einmal Platz für 4400 Zuschauer, in der Eredivisie ist es dennoch zugelassen. Auch in den höchsten Spielklasse in England, Spanien oder Italien gibt es Spielstätten mit einer Kapazität von unter 15.000 Plätzen. Aber sehen Sie selbst - hier ist die Liste.