Politische Proteste im Sport Auch in Hongkong gibt es einen Hymnenstreit

Knieende Sportler während der Nationalhymne, ein wütend twitternder US-Präsident, Aufregung auch um den Bundesligisten Hertha BSC: Die Proteste beim US-Football gegen Polizeigewalt in den USA erregen die Gemüter in den Staaten und in Deutschland. Auch in Fernost beschäftigt der Umgang mit einer Hymne die Menschen. In Hongkong wird die Nationalhymne Chinas regelmäßig ausgebuht.

Die chinesische Regierung hat nun reagiert und ein Gesetz erlassen, dass "respektloses oder verunglimpfendes" Verhalten gegenüber der Hymne unter Strafe stellt. 15 Tage Gefängnis drohen, weitere Strafanzeigen sind möglich. Seit dem 1. Oktober ist dieses Gesetz in Kraft. Es besagt zudem, dass Teilnehmer an Veranstaltungen, bei denen die Hymne gespielt wird, "aufrecht und feierlich" stehen müssen.

Wie die "Washington Post" berichtet, arbeitet auch die Hongkonger Regierung an einem entsprechenden Gesetz für die chinesische Sonderverwaltungszone - man wolle aber die lokalen Rechts- und konstitutionellen Traditionen im Auge behalten. Bereits unter Strafe steht in Hongkong die Entweihung der chinesischen Flagge - hierfür kann es eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Hongkong-Dollar (etwa 5400 Euro) oder drei Jahre Gefängnis geben.

Fifa bestraft Buhrufe

Hintergrund der neuen Gesetzeslage sind anhaltende Proteste während Fußballspielen in den vergangenen zwei Jahren. Hongkonger Besucher hatten wiederholt gebuht oder dem Spielfeld ihren Rücken zugekehrt. Damit wollen sie gegen die Zentralregierung protestieren. Hongkong gehört seit der Übergabe von Großbritannien 1997 zu China, hat aber gewisse Autonomierechte.

Der Fußballweltverband Fifa hat die Hymnen-Ablehnung bereits mehrfach bestraft. 2015 für ein WM-Qualifikationsspiel Hongkongs gegen Bhutan etwa, oder am 10. Oktober dieses Jahres, als Malaysia zu Gast war. Die "South China Morning Post" schrieb, dass das Spiel gegen Malaysia die 14. Partie in Hongkong in Serie war, bei der Fans gebuht hatten.

Streit um eine Hymne hatte in der Vergangenheit auch den europäischen Fußballverband Uefa beschäftigt: Weil Fans des Premier-League-Klubs Manchester City die offizielle Hymne der Champions League ausgebuht hatten, wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Trump verurteilt Proteste scharf

In den USA hatte sich im August 2016 als Erster der San-Francisco-Profi Colin Kaepernick geweigert, sich für die Nationalhymne zu erheben. Er wollte damit gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten protestieren. Seitdem haben zahlreiche Kollegen nachgezogen, sie knien oft während der Hymne. US-Präsident Donald Trump hat dieses Verhalten scharf verurteilt.

In den USA gibt es keine Gesetze, die die Proteste während der Nationalhymne verbieten. 1990 entschied der Oberste Gerichtshof der USA, dass es dem in der Verfassung festgehaltenen Recht auf freie Meinungsäußerung widerspricht, falls Behörden die Entweihung der Flagge bestrafen wollten.

Es wird aber spekuliert, dass die National Football League (NFL) aufgrund des Drucks einen Steh-Zwang aussprechen könnte. In der US-Basketballliga NBA wies der stellvertretende Direktor Mark Tatum jüngst darauf hin, dass die Spieler laut der bestehenden Regularien stehen müssen. Einzelne Teams hätten "nicht die Entscheidungsfreiheit, diese Regel zu brechen".