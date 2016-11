Abstiegsbedrohter Bundesligaklub Japaner Sakai ist neuer HSV-Kapitän

Der kriselnde Bundesligist Hamburger SV hat mitten in der Saison überraschend den Kapitän gewechselt. Trainer Markus Gisdol setzte Johan Djourou ab und ernannte Abwehrspieler Gotoku Sakai zum neuen Spielführer.

"Wir wollen und müssen eine neue Kultur in unsere Mannschaft bringen. Wir brauchen dringend eine größere Geschlossenheit im Team", sagte Gisdol zu seiner Entscheidung: "Es ist mir wichtig zu betonen, dass es keine Entscheidung gegen Johan, sondern eine für Gotoku ist. Johan hat das Amt gut ausgefüllt."

Innenverteidiger Djourou hatte sich zuletzt einige Fehler geleistet und zudem nach der 2:5-Pleite gegen Borussia Dortmund die taktische Umstellung Gisdols auf eine Dreierkette kritisiert: "Für viele war es neu, es fehlten die Automatismen."

Tobias Hauke neuer Teammanager

Die Ernennung des japanischen Nationalspielers vor der Auswärtspartie am Sonntag in Hoffenheim (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) soll einen neuen Impuls bringen. Der HSV steht derzeit mit lediglich zwei Punkten aus zehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

"Gotoku verkörpert alles, was wir in der aktuellen Situation brauchen. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter, der auf dem Platz bis zum Umfallen alles für seine Mannschaft gibt. Gotoku ist offen, ehrlich und kommunikativ", sagte Gisdol.

Der HSV bekommt auch einen neuen Teammanager für den Bundesligakader: Diese Position übernimmt ab sofort Tobias Hauke, der 2008 in Peking und 2012 in London Olympiasieger mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft geworden war. Hauke hatte zuvor in der Medienabteilung des Klubs gearbeitet.