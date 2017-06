HSV-Investor Kühne "Kein zweiter Abramowitsch"

Investor Klaus-Michael Kühne hat dem Hamburger SV weiteres Geld für Spielerkäufe in Aussicht gestellt. "Wenn überzeugende Vorschläge kommen, würde ich nochmal helfen", sagte er dem "Hamburger Abendblatt". Der 79-jährige Milliardär und HSV-Fan hatte dem finanziell angeschlagenen Verein bereits in den Vorjahren mit Zahlungen in Millionenhöhe ausgeholfen. Zusätzlich erwarb er für vier Jahre die Namensrechte am Stadion.

Allein in der vergangenen Saison habe er "erhebliche Beträge" in den HSV investiert, sagte Kühne. Insgesamt seien es aber weniger als die kolportierten 30 Millionen Euro gewesen. Für die Unterstützung in der Vergangenheit hatte er sich neben den Anteilen auch ein Mitspracherecht bei der Kaderzusammenstellung gesichert. Der Verein schlägt Kühne mögliche Transfers vor, an denen er sich beteiligen kann. Er übernimmt im Einzelfall Ablöse und Gehalt der Spieler.

In nächster Zeit könnte das bei Kyriakos Papadopoulos (25) passieren. Im Interview sprach sich Kühne prinzipiell für einen Kauf des Abwehrchefs aus, der aktuell noch von Bayer Leverkusen ausgeliehen ist. "Das wäre sicher ein wünschenswerter Deal", sagte er. Auch Sportchef Jens Todt (47) hatte erklärt, dass man den Griechen gerne fest verpflichten wolle.

Erst vor wenigen Wochen hatte Kühne seine Anteile an der HSV Fußball AG von elf auf 17 Prozent erhöht. Der Verein hatte 2014 seine Profifußball-Abteilung in eine Aktiengesellschaft ausgegliedert und sich so Investoren wie Kühne geöffnet. Daraufhin konnten bis zu 24,9 Prozent der Anteile an Investoren verkauft werden. Die Ausgliederung war innerhalb des Vereins heftig umstritten.

Kühne schloss nicht aus, seinen Anteil in Zukunft noch weiter zu erhöhen. Er will allerdings "kein zweiter Abramowitsch werden." Der russische Milliardär ist Besitzer des englischen Fußballvereins FC Chelsea. In Deutschland ist es bisher wegen der 50+1-Regel verboten, mehr als die Hälfte der Stimmrechte eines Vereins zu halten. Das Engagement von Kühne ist deutlich geringer als das von Abramowitsch, der schätzungsweise 1,5 Milliarden Euro in den FC Chelsea investiert haben soll.