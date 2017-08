Nach Kühne-Kritik HSV stellt sich hinter Lasogga

Der Hamburger SV hat mit einer offiziellen Stellungnahme durch Jens Todt auf die scharfe Kritik von Investor Klaus-Michael Kühne reagiert. "Wir stehen uneingeschränkt hinter jedem einzelnen Spieler unseres Kaders. Wir befinden uns mit Herrn Kühne wie bisher in einem offenen und konstruktiven Austausch." Man freue sich nun auf den Liga-Start (Heimspiel gegen Augsburg, Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und konzentriere sich voll darauf.

Im SPIEGEL, der am Samstag erscheint, kritisiert Kühne unter anderem den Millionen-Transfer von Pierre-Michel Lasogga als "Flop des Jahrhunderts" und hinterfragt die Personalpolitik des Vereins ganz allgemein. Der HSV sei ein Phänomen, "weil die Luschen immer hier hängenbleiben."

In der Woche nach dem Pokal-Aus beim Drittligisten VfL Osnabrück hatte Kühne seinen Unmut geäußert. Der Logistik-Milliardär griff Trainer, Manager und Vereinsführung an und erklärte, was sie zu tun hätten, aber stets unterließen. Er habe "einiges zu beanstanden": Trainer Markus Gisdol müsse "mehr mit dem Team arbeiten", der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen sei "auf der falschen Chaussee" und Todt könne nicht gut verkaufen.

Auch Gisdol und Bruchhagen reagierten auf Kühnes Vorstöße betont gelassen, wohl wissend, dass sie den größten Geldgeber nicht verärgern dürfen. "Das finde ich gar nicht schlimm. Ich verstehe seine Sorgen", sagte Gisdol. Bruchhagen merkte zumindest an, dass sich Kühne "nicht alle Dinge" darstellen würden, die man beachten müsse. "Wir sind regelmäßig im Gespräch, da kann es für mich gar keine überraschenden Äußerungen geben. Damit wissen wir umzugehen", sagte Bruchhagen.