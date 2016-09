Umstrittener Geldgeber: Kühne erwartet vom HSV "Platz sechs bis acht"

Mäzen Klaus-Michael Kühne verknüpft mit seinen Investitionen in den Hamburger SV offenbar konkrete sportliche Ziele. Der Logistik-Unternehmer sagte der "Ostsee-Zeitung": "Der HSV wird nach der Saison wohl irgendwo zwischen Platz sechs und acht landen." Der Traditionsklub war in der abgelaufenen Saison Zehnter geworden, rettete davor aber zweimal in Folge erst in der Relegation den Klassenerhalt in der Bundesliga.

Zwar deutete Kühne, der von der Zeitung bei einem Besuch in Wismar befragt wurde, einerseits Geduld an: "Die Mannschaft muss noch wachsen, die Qualität ist schon besser geworden." Zugleich aber stellte der Unternehmer, der elf Prozent der HSV-Anteile hält, klar, wen er für die Entwicklung des Teams in der Pflicht sieht: "Abwarten, ob Trainer Bruno Labbadia das Team in Form bringen kann". Kühne hatte dem HSV vor dieser Saison Geld für Transfers von mehr als 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Neben Rekordeinkauf Filip Kostic vom VfB Stuttgart waren damit unter anderem Alen Halilovic (FC Barcelona), Bobby Wood (Union Berlin) und Douglas Santos (Atlético Mineiro) verpflichtet worden. Erreicht der HSV die Europa League nicht, muss er Kühnes Transferdarlehen nicht zurückzahlen.

Fragwürdige Vorgeschichte

Kühnes aktuelle Aussagen bergen vor allem deshalb das Potenzial, Unruhe in den Verein zu tragen, weil er in der Vergangenheit mit seinen Zuwendungen immer wieder den Anspruch verknüpft hatte, die Arbeit der sportlich Verantwortlichen zu bewerten. Kühne kritisierte öffentlich Spieler, nannte den Sportdirektor Oliver Kreuzer einen "Drittliga-Manager", versuchte, Felix Magath als Trainer zu installieren und knüpfte seine Unterstützung an die Ausgliederung der Fußballabteilung aus dem Gesamtverein.

Mit seinem Geld getätigte Spielertransfers sind offenbar nur mit seiner Zustimmung möglich. Wenn diese Vorgeschichte nicht wäre, gäbe es wohl nicht so viel Wirbel um die aktuellen Aussagen Kühnes. Die Erwartung, auf Platz sechs bis acht zu landen, erscheint zwar optimistisch, aber nicht utopisch. Und dass die Weiterentwicklung der Mannschaft in der Verantwortung von Labbadia liegt, ist eine Tatsache, keine Zuschreibung.

Kühnes frühere Einmischungen aber lassen erwarten, dass er im Misserfolgsfall selbst personelle Änderungen vorschlagen könnte. So interpretierten auch Hamburger Medien die Aussagen: "HSV-Investor Kühne baut Druck auf", schrieb die "Hamburger Morgenpost", "Kühne macht Labbadia Dampf" die "Bild"-Zeitung. Nicht ohne eigenes Verschulden ist der HSV-Mäzen ein Symbol für die Auseinandersetzungen um den Einfluss von Investoren auf den deutschen Profifußball.