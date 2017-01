HSV-Niederlage nach Platzverweis Die Rot-Hosen

Nach einer halben Stunde gab es Aufruhr. An der Seitenlinie bildete sich ein Knäuel aus Wolfsburger und Hamburger Spielern, es wurde geschimpft und geschubst. Sogar VfL-Torwart Diego Benaglio machte den langen Weg zum Ort des Konflikts, um auf Schiedsrichter Felix Zwayer einzureden - und sah dafür die Gelbe Karte. Die Lage war unübersichtlich. Es dauerte eine Weile, bis der Spieler bestraft wurde, der die Rudelbildung ausgelöst hatte. Dann zeigte Zwayer auch HSV-Profi Albin Ekdal erst die Gelbe und dann die Rote Karte.

Der Platzverweis gegen den defensiven Mittelfeldspieler aus Schweden gehört vermutlich zu den überflüssigsten in der langen und bewegten Bundesliga-Geschichte der Hamburger. Wenige Minuten zuvor war Ekdal verwarnt worden für seinen Zupfer gegen den Neu-Wolfsburger Paul-Georges Ntep. Es war eine diskutable Entscheidung. Die zweite Gelbe Karte war allerdings eindeutig. Einige Beobachter hätten nach Ekdals Grätsche von hinten, wieder gegen Ntep, sogar glatt Rot für vertretbar gehalten. Die Hamburger mussten eine Stunde in Unterzahl spielen und verloren 0:1 durch einen Treffer von Mario Gomez kurz vor Schluss.

HSV-Trainer Markus Gisdol gab sich hinterher keine Mühe, seinen Unmut zu verbergen. Mehr als die Niederlage ärgerten ihn das Zustandekommen und Ekdals Platzverweis. "Wenn man schon verwarnt ist, darf man sich nie und nimmer die zweite Karte holen", tadelte Gisdol und kündigte ein ernstes Gespräch mit dem Übeltäter an.

"Wir wollen nicht trainieren, wie man mit zehn Spielern spielt"

Das Problem des HSV: Ekdals vorzeitiger Dusch-Befehl war kein Einzelfall. Die Hamburger kassierten in Wolfsburg den fünften Platzverweis der Saison. Liga-Höchstwert. Der Klub hat ein Disziplin-Problem, das im Abstiegskampf zum entscheidenden Nachteil werden könnte. Wobei Gisdol das so hart nicht formulierte. "Wir wollen nicht trainieren, wie man mit zehn Spielern spielt. Nächste Woche muss unbedingt zu elft zu Ende gespielt werden, das ist ganz klar", formulierte er mit Blick auf die Partie beim FC Ingolstadt am kommenden Samstag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Es ist das zweite Duell nacheinander mit einem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller.

Es hätte nicht viel gefehlt, und die Hamburger hätten einen Punkt aus Wolfsburg entführt. In einem Spiel ohne Höhepunkte war der HSV sicher nicht das schwächere von zwei schwachen Teams. "Unser Auftreten war insgesamt total in Ordnung", urteilte der neue Sportchef Jens Todt. Mit einem Ausrufezeichen hinter "total". "Da steht eine Mannschaft auf dem Platz, da ist Leben drin. Bei einem Unentschieden hätten alle gesagt: wow, guter Start", sagte er. "Je länger die zweite Halbzeit dauerte, desto näher waren wir der Führung", fand Trainer Gisdol.

Abwegig war diese Einschätzung nicht. Die Hamburger spielten trotz Unterzahl gut mit und setzten den VfL gegen Ende der Partie passabel unter Druck. Zu elft hätten sie vielleicht sogar gewonnen. Hätten. Vielleicht. Konjunktiv.

Nach der Niederlage in Wolfsburg ist die Lage weiter ernst. Die Hamburger bleiben auf dem Relegationsplatz - auch, weil sie sich immer wieder selbst Steine in den Weg legen mit den vielen Platzverweisen. "Zu zehnt ist es immer schwer. Das ist doof und ärgerlich", sagte Offensivmann Nicolai Müller. Sein Mitspieler Lewis Holtby sprach klar und deutlich. "Mein Gott, das passiert jeden mal. Keiner holt sich mit Absicht die Rote Karte, keiner will der Mannschaft schaden", sagte er.

Holtby weiß ja, wie es sich anfühlt, vom Platz zu fliegen. Er hatte im Dezember gegen Augsburg wegen einer Tätlichkeit Rot gesehen. Damals gewannen die Hamburger trotzdem. Anders als in Wolfsburg. Die Mannschaft müsse an sich arbeiten, forderte Kapitän Gotoku Sakai. "Wir brauchen weiter diese Aggressivität, aber wir müssen ruhiger bleiben", sagte er.

Neben Torschüssen und Passvarianten muss Trainer Gisdol künftig also auch gutes Benehmen üben lassen.