Hamburg punktet in Mönchengladbach 0:0 nach Elfmeterschießen

Ausgangslage: Auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Die vergangenen zehn Bundesliga-Heimspiele hatte Borussia Mönchengladbach alle gewonnen. Warum sollte diese Serie also ausgerechnet gegen das noch sieglose Schlusslicht reißen? Weil der HSV eben "kein typischer Tabellenletzter" sei, so Gladbach-Trainer André Schubert. Weil niemand genau wusste, wie Markus Gisdol sein neues Team in der Länderspielpause weiterentwickelt hatte. Und weil mit Raffael (Muskelfaserriss) und Thorgan Hazard (Knieprobleme) ein Offensivduo fehlte, das für immerhin fünf der acht Borussen-Treffer in dieser Spielzeit verantwortlich gewesen war.

Startformationen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Korb, Christensen, Elvedi - Johnson, Kramer, Dahoud, Wendt - Stindl - Herrmann, Hahn.

Hamburger SV: Adler - Diekmeier, Cléber, Spahic, Santos - Ekdal, Holtby - Müller, Hunt, Kostic - Lasogga.

Das Ergebnis: 0:0. Der HSV bleibt weiter sieglos, Gladbachs Siegesserie im Borussia-Park ist beendet.

Die erste Hälfte: Die Hamburger benötigten einige Minuten, um sich zu sortieren, hielten die Borussia (74 Prozent Ballbesitz) dann aber lange sehr effektiv vom eigenen Tor fern. Die erste wirklich brenzlige Situation gab es in der 25. Minute: Cléber Reis klammerte gegen Lars Stindl, ließ erst an der Strafraumgrenze los. Schiedsrichter Wolfgang Stark schickte den Brasilianer mit Rot vom Feld und deutete auf den Elfmeterpunkt. André Hahn scheiterte jedoch an HSV-Schlussmann René Adler (26.). Fußballerisch war es die einzige erwähnenswerte Szene einer schwachen ersten Spielhälfte.

2 - Rene Adler (@HSV) parierte erstmals seit über 2 Jahren (März 2014, auch damals in Gladbach) in der BL wieder 1 Elfmeter. Parade. #BMGHSV — OptaFranz (@OptaFranz) 15. Oktober 2016

Adler gegen Hahn II: Kurz vor der Pause gerieten die beiden Hauptdarsteller des ersten Durchgangs erneut aneinander. Hahn sprintete einem langen Ball hinterher, Adler war anschließend zwar deutlich eher am Ball, sprang aber mit angezogenen Knien in seinen Gegner hinein. Nicht ganz die Kategorie Schumacher gegen Battiston 1982, aber eine komplett überflüssige Aktion, die Hahn mit blutender Oberlippe zurückließ. Stellvertretend revanchierte sich Lars Stindl kurz vor dem Pausenpfiff noch mit einem Ellbogenstoß gegen Emir Spahic - womit er die allgemeine Gangart für die zweite Hälfte ankündigte.

Die zweite Hälfte: Ibrahima Traoré kam bei den Gastgebern für Patrick Herrmann in die Partie, das Spielgeschehen veränderte sich aber gegen die zehn Hamburger zunächst kaum. Erst als Schiedsrichter Wolfgang Stark erneut auf Strafstoß für die Borussen entschied (59.), wurde das Spiel wieder besser. Hatte man über den ersten Foulelfmeter noch diskutieren können, war der zweite Pfiff eine klare Fehlentscheidung - trotz einer leichten Berührung von Douglas Santos gegen Traoré. Ausgleichende Gerechtigkeit: Lars Stindl nagelte den Ball an die Unterkante der Torlatte (61.). Ansonsten hatten Fabian Johnson (77.) und Hahn (85.) noch die Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden.

Faire Geste von Stindl. Wird vom DFB ausgezeichnet. — Peter Ahrens (@Peter_Ahrens) 15. Oktober 2016

Die Schlusssekunden: Spätestens nachdem Oscar Wendts Linksschuss in der Nachspielzeit an den rechten Pfosten klatschte, Stindl dann die Nachschussgelegenheit versprang, war klar, dass diese kuriose Bundesligapartie torlos enden würde. Drehbuchgerecht setzte Nico Elvedi (90.+6) auch die allerletzte Chance des Tages überhastet neben den Pfosten.

Der "neue" HSV: Nach der Doppelspitze Pierre-Michel Lasogga und Bobby Wood in Berlin kehrte Gisdol zur 4-2-3-1-Grundordnung zurück. Gegen derart offensivstarke Mannschaften wie Mönchengladbach sei es "vielleicht nicht so klug, das Visier zu weit zu öffnen". Gesagt, getan: Das hohe Pressing war diesmal kaum zu sehen, in der Gesamtbilanz gelang aber in 90 Minuten erneut kein einziger Schuss auf das gegnerische Tor. Klingt wie ein Rückfall in Labbadia-Zeiten, ist aber natürlich vor allem der Roten Karte geschuldet. Hamburg nimmt den zweiten Punkt der Saison mit - und die wichtige Einsicht, dass Albin Ekdal zur Not einen richtig brauchbaren Innenverteidiger spielen kann.

Erkenntnis des Spiels: Verwandeln die Borussen nur einen Strafstoß, nutzen sie nur eine ihrer Möglichkeiten der Nachspielzeit, dann gewinnen sie dieses Spiel auch. So bleibt es lediglich ein Lehrbeispiel dafür, was Mönchengladbach aktuell noch zu einem echten Topteam fehlt.