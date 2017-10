Huddersfield-Sieg gegen United Angekommen

Christopher Schindler wusste schon weit vor dem Anpfiff, dass die Partie gegen Manchester United eine besondere Veranstaltung werden würde. "Als wir aus dem Mannschaftsbus gestiegen sind, hat jeder die Atmosphäre gespürt", berichtete der deutsche Verteidiger von Huddersfield Town nach einem Spiel, das kein Fan des kleinen Klubs aus dem Norden Englands so schnell vergessen wird.

Der 2:1-Erfolg über Manchester United durch zwei Treffer von Aaron Mooy und Laurent Depoitre innerhalb von fünf Minuten ist die bislang vielleicht größte Sensation der laufenden Premier-League-Saison. Huddersfield, der Aufsteiger, hatte zuletzt sieben Pflichtspiele nacheinander nicht gewonnen, insgesamt war der Mannschaft des deutschen Trainers David Wagner in diesen Partien nur ein Treffer gelungen. United, der Rekordmeister, war in dieser Saison noch ungeschlagen gewesen und hatte an den ersten acht Spieltagen nur zwei Tore kassiert.

Autoren-Info Verena Knemeyer Hendrik Buchheister, Jahrgang 1986, sah seine ersten Fußballspiele im alten Wolfsburger VfL-Stadion. Später als Journalist für den Fußball-Norden zuständig. Nachdem es nicht gelang, den HSV in die zweite Liga zu schreiben, Wechsel nach England. Berichtet seit August 2017 aus Manchester über britischen Fußball und hofft nach wie vor auf eine Torwart-Karriere.

Im Regen von Huddersfield gingen mit dem Abpfiff also gleich zwei Serien zu Ende. Zudem hat das Ergebnis Auswirkungen auf den Kampf um den Titel. Durch die Niederlage des Tabellenzweiten hat Stadtrivale und Spitzenreiter Manchester City nun schon fünf Punkte Vorsprung auf United.

Sogar Mourinho akzeptiert die Niederlage

Manchesters Trainer José Mourinho suchte keine Ausreden für die erste Niederlage der Saison. Er klagte weder über das Wetter noch über sonstige Einflüsse von außen, sondern unterstellte seiner Mannschaft schlicht fehlende Grundtugenden. "Unsere Leistung? Schlecht! Das Ergebnis? Gerecht! Uns haben Einstellung, Motivation und Aggressivität gefehlt", zürnte der Übungsleiter. Er klang dabei ein bisschen so, als würde er seine Profis zur Strafe am liebsten in einen dunklen Keller sperren, bei Wasser und Brot.

Huddersfield-Trainer Wagner war natürlich deutlich fröhlicher gestimmt. "Es ist eine tolle Geschichte, dass das kleine Huddersfield Town gegen Manchester United gewinnt. Das ist sicher einer der größten Momente in meiner Karriere", sagte er. Besonders zufrieden machte ihn der Umstand, dass der Erfolg nicht durch Glück zustande gekommen, sondern vollkommen verdient war.

Sein Team ging etwas defensiver zu Werke als zuletzt. Zudem hatte Wagner die Startelf auf drei Positionen verändert. Unter anderem kam der ehemalige FCK-Profi Chris Löwe neu in die Mannschaft. Der Plan sah vor, noch mehr über das Umschaltspiel zu kommen - und diese Strategie funktionierte: Huddersfield hatte zwar nur 22 Prozent Ballbesitz und brachte den Ball nur dreimal auf Uniteds Tor. Das reichte aber.

Uniteds fehlerhafte Abwehr lädt den Gegner ein

Anders als zuletzt, beim 0:4 gegen Tottenham Hotspur oder beim 0:2 gegen Swansea City, war es nicht der Aufsteiger, der entscheidende Fehler machte, sondern der Gegner. Vor dem 1:0 verlor Manchesters Mittelfeldmann Juan Mata den Ball, vor dem 2:0 verschätzte sich Victor Lindelöf nach einem Abschlag des von Mainz nach Huddersfield verliehenen Torhüters Jonas Lössl.

REUTERS Laurent Depoitre besiegelt Huddersfields ersten Sieg über United seit 1952

In der Schlussphase machte United Druck und kam durch Marcus Rashford zum Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht, was erstaunlich ist, weil die Mannschaft fast schon traditionell für späte Treffer berühmt ist. Der FC Bayern wird sich erinnern. Und auch in dieser Saison hat United schon oft auf den letzten Metern des Spiels getroffen. Nicht so gegen Huddersfield. "Wir haben unser Tor, so gut es ging, verteidigt", sagte Abwehrspieler Schindler.

Huddersfield weiß jetzt: Wir sind konkurrenzfähig!

Er hatte im Mai gegen Reading den entscheidenden Elfmeter zum Aufstieg in die Premier League verwandelt. Gegen United gelang der Mannschaft ein Sieg, der ähnlich bedeutend ist für die jüngere Geschichte des Klubs. Und der gewissermaßen den nächsten Schritt in der Entwicklung von Huddersfield Town markiert.

Nach dem Traumstart in die Saison mit zwei Siegen und einem Unentschieden hatte die Mannschaft zuletzt ziemlich gelitten. Sie hat den Anpassungsprozess durchmachen müssen, der normal ist für jeden Aufsteiger. Der Sieg gegen United hat nun aber gezeigt, dass der Verein mithalten kann, dass er sogar gegen große Klubs gewinnen kann, zumindest an sehr guten Tagen, wenn der Gegner einen weniger guten Tag erwischt. Huddersfield Town ist in der Premier League angekommen.

Die nächste schwere Prüfung ist allerdings bereits in Sichtweite. Am kommenden Wochenende geht es an die Anfield Road, zum FC Liverpool. Es ist auch das Duell der befreundeten Trainer Wagner und Jürgen Klopp. Für 90 Minuten wird die Freundschaft ruhen müssen.