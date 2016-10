Nationalspieler Gündogan Einer, der nie aufgegeben hat

Er wieder. Als die Nationalmannschaft am Mittwoch ihr erstes Training vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Tschechische Republik in Hamburg absolvierte, fehlte einer krankheitsbedingt: Ilkay Gündogan. Wer sonst?

Die Öffentlichkeit hat sich daran gewöhnt, Gündogan in der Rolle des Unglücksvogels der Nationalelf zu sehen, einer, der es an Verletzungspech mit seinem ehemaligen Dortmunder Teamkollegen Marco Reus aufnehmen kann.

Aber diesmal war es nur eine harmlose Erkältung, die den 25-Jährigen zum Aussetzen zwang. Gegen die Tschechen am Samstag (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV RTL) soll und will Gündogan spielen. Es ist der nächste Anlauf, den er im DFB-Dress nimmt, die gestörte Beziehung zwischen ihm und der Nationalmannschaft doch noch in Ordnung zu bringen.

Im Oktober 2011 machte der damals 21-Jährige sein erstes Länderspiel für Deutschland. Ein großartiges Versprechen auf der zentralen Mittelfeldposition, damals schon. Seitdem hat die DFB-Auswahl 66 Länderspiele absolviert, Gündogan war bei gerade 16 davon dabei. In fünf Jahren bei Borussia Dortmund hat er 105 Ligaspiele absolviert, es wären 170 möglich gewesen.

Schon zwei Turniere verpasst

Gündogan hat die WM 2014 verpasst, die EM 2016 auch, wie Reus. Er gehörte lediglich dem Aufgebot der EM 2012 an, ebenfalls wie Reus. Beide schienen vor vier Jahren gemeinsam mit Mario Götze die Garanten für eine glänzende deutsche Fußballzukunft zu sein. Bei allen dreien ist das im Grunde nicht aufgegangen, mit unterschiedlichen Ursachen. Aber Gündogan war derjenige, der dem deutschen Fußball am meisten gefehlt hat. WM-Titel 2014 hin oder her.

Der Sohn türkischer Einwanderer ins Ruhrgebiet kann aus dem defensiven Mittelfeld heraus Qualitäten ins Spiel einbringen, die in dieser Art selbst seine Mitbewerber auf der Sechser-Position Toni Kroos und Sami Khedira nicht zu bieten haben. Gündogans präzise Pässe in die Spitze hat Deutschland seit Uwe Bein nicht mehr gekannt, und das ist 25 Jahre her. Früher hat man solche Pässe "tödlich" genannt, weil es gegen sie so gut wie kein Gegenmittel gibt und sie die gegnerische Abwehr durchschneiden wie mit einem Skalpell.

Als Gündogan nach der EM 2012 begann, seine Pässe in der DFB-Elf zu spielen, ernannte ihn Bundestrainer Joachim Löw nach kurzer Zeit zum Unersetzbaren, der "Kicker" erhob ihn in den Adelsstand der Weltklasse. Im Champions-League-Endspiel gegen die Bayern 2013 schoss er den einzigen Dortmunder Treffer. Gündogan hätte bei der WM in Brasilien zu einem Superstar aufsteigen können.

Stattdessen wurden die Deutschen ohne Gündogan Weltmeister. Der BVB-Spieler quälte sich derweil mit einer rätselhaften Rückenverletzung herum, die sich im Nachhinein als "Nervwurzelreizsyndrom" herausstellte. Einer dieser Namen von Sportverletzungen, die so exotisch klingen, aber nichts als Leid bedeuten. Gündogan wird selbst zuvor vermutlich noch nie davon gehört haben.

Mit Dortmund nie mehr warm geworden

In der Saison 2013/2014 machte er nur ein einziges Bundesligaspiel für den BVB, immer wieder musste er sein Comeback verschieben, danach ist er mit dem Klub nie mehr richtig warm geworden. Der Junge, dessen Großvater und Onkel in der Zeche Nordstern in Gelsenkirchen unter Tage geschuftet hatten, wollte weg aus dem Revier, nach England oder Spanien. Das hat man in Dortmund früh gemerkt, und es hat die Beziehung zwischen Verein und Spieler beschwert. Am Ende war nur noch Distanz. Als Gündogan zum Saisonende zu Josep Guardiola und Manchester City wechselte, war man in Dortmund vor allem froh über die 26 Millionen Euro Ablösesumme.

Guardiola und Gündogan - das klingt nach einer Erfolg versprechenden Kombination. Er ist ein Passspieler, wie ihn Guardiola braucht, an seinen besten Tagen fast wie Andrés Iniesta beim FC Barcelona. In der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach spielte er stark auf, er war der Motor des City-Spiels. Es war der Gündogan, wie man ihn sich wünscht und wie man ihn zuletzt so selten gesehen hat.

In der Nationalelf soll das künftig der Regelfall sein. Gündogan hat Jahre verpasst, er ist dennoch erst 25. Bastian Schweinsteiger, der langjährige Platzhirsch auf der Sechs, hat aufgehört, Khedira kommt langsam in die Jahre, es bleiben Kroos und Gündogan als die kreativen Defensiven. Diejenigen, die das Spiel vor sich hertreiben können, Kroos, der Ballverteiler, Gündogan, das Auge, der Passgeber. Das klingt gut. Wenn man misstrauisch wäre, würde man sagen: Es klingt fast zu gut.

Gündogan sagt: "Ich kenne das Gefühl des Comebackers mittlerweile, ich hab nie meinen Mut verloren." Er hat lernen müssen, seinem Glück zu misstrauen. Es ist an der Zeit, etwas Neues zu lernen.