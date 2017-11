Gündogan-Vorschlag zur Gehaltsobergrenze Auf den Deckel

Es gibt wenige Thesen, mit denen man aus dem Stegreif mehr Zustimmung erfährt als mit der Klage, dass Fußballspieler zu viel Geld verdienen. Das mag auch Ilkay Gündogan dazu motiviert haben, in einem Interview mit dem Sportbuzzer eine Gehaltsobergrenze für junge Profis zu fordern. Die einschlägigen Online-Umfragen zum Thema ergeben bei solchen Thesen Zustimmungswerte um die 90 Prozent. Unsinn ist der Vorschlag trotzdem.

Da sind zunächst die ganz praktischen Fragen, die immer als erstes gestellt werden sollten, wenn der Begriff "Salary Cap", also Gehaltsdeckel, ins Spiel gebracht wird. Vorbild ist, auch für Gündogan, der US-Sport. Aber unabhängig davon, was man sonst davon hält: Der amerikanische Sport ist kartellähnlich organisiert. Es gibt genau eine NFL und eine NBA. Im europäischen Fußball gibt es hingegen viele verschiedene Ligen, die ganz unterschiedliche wirtschaftliche Voraussetzungen haben.

Sollte die Bundesliga auf eigene Faust eine solche Regelung beschließen? Dann wäre es noch schwerer, junge Topstars zum Verbleib in Deutschland zu bewegen. Sollte es eine europaweite Gehaltsgrenze geben? Woran würde die sich orientieren: am europäischen Durchschnitt? Dann ist sie für die großen Ligen viel zu rigide und für die kleinen bringt sie gar nichts.

Willkürliche Eingriffe in Arbeitnehmerrechte

All diese Fragen stellen sich ohnehin nur, wenn man ignorierte, dass es keine rechtliche Basis für so schwerwiegende und willkürliche Eingriffe in Arbeitnehmerrechte geben dürfte wie Gehaltsobergrenzen für Menschen eines bestimmten Alters. "Fußballprofis sind keine normalen Arbeitnehmer", hört man dann oft. Stimmt.

Aber Popstars sind auch keine normalen Arbeitnehmer. Trotzdem gibt es keine Forderungen, dass Britney Spears, Justin Bieber oder Ariana Grande erst mit 21 richtig Geld hätten verdienen dürfen. Warum auch? Die Menschen wollen ihre Musik hören und geben dafür Geld aus. Warum sollten die Künstlerinnen nicht anteilig an den Gewinnen, die ihre Musik einspielt, beteiligt werden?

Dass junge Fußballprofis immer mehr Geld verdienen, liegt nicht daran, dass alle "wahnsinnig" geworden wären, wie der Stammtisch glaubt. Sondern daran, dass eben immer mehr Geld in den Profifußball fließt und immer höhere Gewinne damit gemacht werden. Die verbreitete Vorstellung, dass diese Gewinne völlig unproblematisch sind, die Gehälter von Spielern und die Honorare von Beratern aber unmoralisch, ist letztlich nichts als Interessenvertretung der Arbeitgeber in diesem Geschäft, also der Vereine.

Das ist keine rein theoretische Frage. Denn was würde mit dem Geld passieren, das die Vereine durch eine Gehaltsobergrenze für junge Profis einsparen würden? Es würde die Gewinne der Klubs und der Investoren erhöhen, während es die Einkünfte der Spieler, die diese Gewinne mit ihren Körpern generieren, verringert. Das wäre so, als würde man die Gehälter für Banklehrlinge deckeln, damit der Vorstand der Bank mehr verdient.