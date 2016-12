Kreuzbandriss Saison für Gündogan wohl beendet

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich beim 2:0-Sieg gegen Watford am vergangenen Mittwoch einen Kreuzbandriss zugezogen. Manchester City bestätigte nach eingehenden Untersuchungen die Verletzung. In einem offiziellen Statement des Vereins sagte Trainer Josep Guardiola: "Es ist so, so schwierig für ihn. Es ist so traurig, wir werden ihn sehr vermissen. Es ist Pech, aber das ist Fußball."

Erst im Sommer war Gündogan von Borussia Dortmund nach England gewechselt. Zuletzt hatte er sich als Stammkraft bei den Citizens etabliert. Im bisherigen Saisonverlauf kam er zu 16 Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm fünf Treffer und zwei Torvorlagen gelangen.

UPDATE: We can confirm @IlkayGuendogan has sustained a cruciate knee ligament injury. #mcfc https://t.co/UL9GW2RQTY — Manchester City (@ManCity) 16. Dezember 2016

In der Vergangenheit war der Mittelfeldspieler bereits mehrfach wegen Verletzungen ausgefallen. Aufgrund einer ausgerenkten Kniescheibe verpasste er unter anderem die EM 2016, nachdem er zuvor zwischen August 2013 und September 2014 wegen langfristiger Probleme an der Wirbelsäule nicht einsatzfähig gewesen war. So musste Bundestrainer Joachim Löw auch schon bei der WM 2014 auf den 26-Jährigen verzichten.