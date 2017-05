Illegales Fan-Souvenir Polizei beschlagnahmt HSV-Torlatte

Die Polizei hat am Hamburger Hauptbahnhof ein ungewöhnliches Objekt beschlagnahmt: Nach dem Klassenerhalt des HSV entdeckten die Beamten Fans mit der Querlatte eines Tors aus dem Volksparkstadion. "In ausgelassener Stimmung (verständlich nach dem Sieg) führten zwei HSV Fans (männlich, 18 und 26 Jahre alt) eine Querlatte (Gewicht: 14 kg) eines Fußballtors mit sich", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Anhänger wollen die Stange nach eigener Aussage nach dem Spiel auf dem Spielfeld "nicht ganz sachgerecht demontiert" vorgefunden haben. Sie lag demnach bereits auf dem Rasen, die beiden jungen Männer hätten die Latte dann einfach mitgenommen, teilte die Polizei mit. Sie wollten sie in ihrem Vereinsheim aufstellen.

Doch die Polizei ließ das nicht zu. "Bei allem Verständnis für Souvenirjäger" habe man die Querlatte sicherstellen müssen, um zu klären, wem sie gehört. Die beiden HSV-Fans mussten ihren Heimweg ohne ihr Mitbringsel antreten.

Der HSV feierte am letzten Bundesliga-Spieltag am Samstag einen 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg - und sicherte damit den Klassenerhalt. Zahlreiche Anhänger strömten daraufhin auf den Platz und jubelten. Viele nahmen sich als Souvenir ein Stück des Rasens mit.