Letzter Champions-League-Spieltag Freundschaftskicks in der Königsklasse

Am Nikolaustag werden auch die Profis von Borussia Mönchengladbach zu kleinen Kindern. Zumindest, wenn man dem Gladbacher Angreifer André Hahn glaubt, der über die Partie beim FC Barcelona (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) am Abend sagt: "Das ist eine andere Welt als die Bundesliga. Da freuen wir uns wie kleine Kinder drauf. Das ist ein großes Erlebnis." Hahn und seine Kollegen können sich auch freuen - schließlich geht es um nichts mehr, die 90 Minuten in Camp Nou kann man einfach genießen. Ohne jeden Druck.

So geht es im Grunde allen vier deutschen Teams, die zum letzten Spieltag in der Gruppenphase der Königsklasse antreten. Bayern, Dortmund und Leverkusen sind schon fürs Achtelfinale qualifiziert, die Mönchengladbacher haben ihren dritten Rang und die Teilnahme an der Europa League im kommenden Kalenderjahr auch schon sicher. Es sind bessere Freundschaftskicks, die am Dienstag und Mittwoch über die große Bühne gehen.

Zwölf von 16 Klubs haben sich bereits vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert, darunter neben dem Trio aus der Bundesliga auch die Großkopferten aus Spanien, Real Madrid, Atlético Madrid und Barcelona, sowie die drei englischen Teams Leicester, Manchester City und FC Arsenal. Lediglich in einer einzigen von acht Vorrundengruppen herrscht noch so richtig Hochspannung: In der Gruppe C kämpfen der SSC Neapel, Besiktas Istanbul und Benfica Lissabon ums Weiterkommen.

Real und BVB kämpfen noch um den Gruppensieg

Ansonsten gilt es in manchen Konstellationen noch zu klären, wer den Gruppensieg einfährt - eine Frage, die zum Beispiel Real Madrid und Borussia Dortmund am Mittwoch untereinander ausmachen. Allerdings ist auch diese Frage keine, die die Massen elektrisiert. Angesichts von Gruppenzweiten wie dem FC Bayern oder ManCity garantiert der Gruppensieg längst keine leichteren Gegner in der K.o.-Runde mehr. Im Achtelfinale treffen die Gruppenersten auf acht Zweite der Vorrunde. Partien zwischen Teams aus demselben Land sind dann noch ausgeschlossen, ebenfalls kann keine Mannschaft auf einen Gegner aus der Vorrunde treffen.

AFP André Schürrle jubelt nach dem 2:2-Ausgleich gegen Real Madrid im Hinspiel

Die sportliche Wertigkeit dieses Spieltages verschiebt sich daher eher ins Atmosphärische. Barca-Trainer Luis Enrique hat einen Sieg gegen die Gladbacher als Ziel ausgegeben, "um einfach vor unseren Fans im Camp Nou gut zu spielen und Spaß zu haben". Den Katalanen täte angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Real in der Liga ein bisschen Kosmetik gut, der Brasilianer Neymar kann dabei verletzungsbedingt nicht, auch Torwart und Gladbach-Urgestein Marc-André ter Stegen bekommt eine Pause, Lionel Messi wird aber spielen.

Auch bei den Bayern hätte ein Erfolg über Atlético Madrid (Mittwoch 20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) eher klimatische Bedeutung. Den Gruppensieg können die Münchner eh nicht mehr erreichen, fürs Image wäre ein Erfolg über die defensivstarken Spanier dagegen einträglich. Und für Bayer Leverkusen geht es am Mittwoch gegen den AS Monaco vor allem darum, die Spieler möglichst gesund durch die 90 Minuten zu bekommen - zuletzt war das Team von Roger Schmidt extrem verletzungsgeplagt.

Weniger spektakulär als an diesem Gruppenspieltag ist es lange nicht mehr zugegangen in der Champions League. Was eben nicht nur an Partien wie FC Brügge gegen FC Kopenhagen liegt, sondern daran, dass so viel bereits entschieden ist. Möglicherweise wäre es sinnvoller, Spiele der beiden vermeintlich stärksten Teams grundsätzlich nicht am Gruppenende zu platzieren: Eine Partie Bayern gegen Atlético am 4. oder 5. Spieltag hätte viel mehr Brisanz gehabt - aber auch so etwas ist nicht vollständig planbar.

Wahrscheinlich wird man bei der Uefa in Kauf nehmen müssen, dass es solche Spieltage am Ende der Gruppenphase gibt. Zumindest für André Hahn ist es ja trotzdem ein Festtag.