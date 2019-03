Pressestimmen zum Bayern-Aus "Klopp besiegt die bayrische Überheblichkeit"

England

The Sun: "Jürgen Klopp spielt in der Galerie der Götter. Liverpool hatte elf Legenden, die für jeden Zentimeter Rasen in der Allianz Arena kämpften. Mané und van Dijk feuern die Reds in einer unglaublichen Nacht in München weiter."

Daily Mail: "England 3, Deutschland 0. Zum dritten Mal in diesem Champions-League-Achtelfinale erwies sich die Elite der Premier League den Bundesligisten überlegen. Mané und van Dijk schickten die Männer von Jürgen Klopp mit einem beeindruckenden Sieg ins Viertelfinale. Es war 2009, als der englische Fußball zuletzt die Hälfte aller Teams im Viertelfinale der Champions League stellte."

Mirror: "Jürgen Klopp feiert eine historische Nacht. Der Boss der Reds glaubt, dass der großartige Sieg in München mit dem Viertelfinaleinzug in der Champions League sein Team zurück neben die Großen internationalen Mannschaften führt."

The Telegraph: "Klopps Männer machen es zu einer englischen Angelegenheit. Sadio Mané krönt eine besondere Nacht für Liverpool mit zwei Toren und schob die Bayern auf dem Weg unter die letzten Acht beiseite. Im Laufe der Jahrzehnte erlebte Liverpool viele berühmte europäische Nächte, so viele unvergessliche Tage. Dieser nachdrückliche Sieg gegen Bayern gehört aber zu den Besten."

The Times: "Das war eine derart ausgereifte und kontrollierte Kollektivleistung, dass man fast die glitzernde individuelle Brillanz bei den Toren vergessen konnte. Die elegante Drehung und der Abschluss von Mane, der turmhohe Kopfball von van Dijk und die exquisite Technik von Salah, der Manes zweites Tor vorbereitete."

The Guardian: "Ein begeisterter Jürgen Klopp glaubt, dass die Reds nach dem Sieg bei den Bayern zurück auf der internationalen Landkarte sind. Liverpool sorgte mit einem komfortablen Sieg für vier englische Teams im Viertelfinale."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Liverpool ist wieder eine Traummannschaft und radiert den FC Bayern aus. Klopp ist ein glücklicher Deutscher inmitten seiner verzweifelten Landsleute. Klopp besiegt die bayerische Überheblichkeit. Für den Coach ist dies der fünfte Sieg im bayerischen Fußballtempel. Deutschland verschwindet aus der Champions League, nicht einmal Bayern rettet die Bundesliga."

La Repubblica: "Die Bayern verneigen sich vor Herrn Klopp. Der deutsche Fußball ist ausradiert worden. Liverpool braucht sich gar nicht so viel anzustrengen, um die Bayern zu besiegen."

La Stampa: "Kein Brexit in der Champions League: Unter den acht stärksten Teams zählen vier Premier-League-Mannschaften."

Corriere dello Sport: "Eine gute, keine außerordentliche Leistung Liverpools genügt, um Bayern aus der Champions League zu verdrängen, einer Mannschaft mit starken Qualitätsmängeln. Bayern wird zwar wieder den Meistertitel holen, muss aber neu aufgebaut werden. Liverpool spielt auf Sparflamme und versenkt trotzdem mit Leichtigkeit die mittelmäßigen Bayern."

Tuttosport: "Nach dem 6:0-Sieg im Bundesligaspiel gegen Wolfsburg setzen die Bayern auf eine stark offensive Mannschaft, die jedoch nicht das Erhoffte leistete. Ausgerechnet in der Phase, in der die Bayern an Schwung gewonnen hatten, versetzt Liverpool tödliche Hiebe."

Corriere della Sera: "Liverpool bezeugt wieder einmal, die starke Mannschaft zu sein, die im vergangenen Jahr ins Finale gekommen war. Ein Meisterwerk Manes beflügelt die Reds, während die Bayern kaum reagieren."