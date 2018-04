Istanbul-Derby abgebrochen Besiktas-Coach Günes mit Sitzschale am Kopf verletzt

Das Rückspiel der beiden Istanbuler Stadtrivalen Fenerbahce und Besiktas im Halbfinale des türkischen Fußballpokals ist nach etwa einer Stunde wegen Fan-Ausschreitungen abgebrochen worden.

Nachdem Besiktas-Trainer Senol Günes in aufgeheizter Atmosphäre von einer Sitzschale aus dem Fenerbahce-Fanblock abgeworfen wurde und sich dabei am Kopf verletzte, zogen sich die Gäste in die Kabine zurück und wurden von Einsatzkräften der Polizei abgeschirmt.

Günes wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, nach 20-minütiger Unterbrechung wurde die Partie beim Stand von 0:0 von Schiedsrichter Mete Kalkavan endgültig abgebrochen.

REUTERS Pepe (rechts)

Bereits im Hinspiel, in dem sich die Teams 2:2 getrennt hatten, hatte es wegen der unfairen Spielweise beider Mannschaften drei Platzverweise gegeben. Im Rückspiel zeigte der Referee schon nach 30 Minuten die Rote Karte gegen Besiktas-Verteidiger Pepe. Der 35-Jährige musste das Feld nach einem groben Foulspiel verlassen.

Ob die Partie wiederholt wird, ist noch nicht klar. Zunächst muss sich der Türkische Fußballverband mit den Ausschreitungen und der Wertung des Spiels befassen.