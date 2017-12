Nationaltrainer Ancelotti sagt Italien ab

Die Azzurri müssen weiter suchen: Carlo Ancelotti hat kein großes Interesse, italienischer Fußball-Nationaltrainer zu werden. "Es stimmt, der italienische Verband hat mich kontaktiert. Ich habe ihnen gesagt, dass es mich ehre, von so vielen Leute für den Posten vorgeschlagen zu sein, aber ich bin nicht in der Lage, die Probleme allein zu lösen", sagte der 58-Jährige in der italienischen TV-Show "La Domenica Sportiva".

Ancelotti machte klar, dass er weiterhin als Klub-Coach tätig sein möchte. "Das wäre ein komplett anderer Job. Ich genieße es noch, jeden Tag zu trainieren und zu arbeiten." Nach der 0:3-Pleite von Bayern München in der Champions League Ende September bei Paris St. Germain hatte sich der FC Bayern von seinem italienischen Coach getrennt. Ancelotti war in Italien als Favorit auf die Nachfolge von Gian Piero Ventura gehandelt worden, der nach dem historischen Scheitern der Azzurri in den WM-Playoffs gegen Schweden entlassen worden war.

"Es gibt ein strukturelles Problem in Italien", sagte Ancelotti, "warum sind wir das einzige Land in Europa, das keine marktgerechten Stadien besitzt und wo die Arenen immer halbleer sind? Das ist nicht der Fehler von Ventura."

Für den Ex-Bayern-Coach bestehen große Konflikte zwischen den Klubs und dem Verband in Italien. Es bedürfe allerdings einer gewaltigen Anstrengung des Verbandes, um die vorhandenen Probleme zu lösen und die Situation zu verbessern, so Ancelotti: "Ich glaube, dass die Serie A sehr von einer Reduzierung der Teams von 20 auf 18 profitieren würde. Und ich weiß, dass es Klubs gibt, die dafür stimmen werden."