Nach WM-Aus Italien trennt sich von Nationaltrainer Ventura

Nach dem Aus in der WM-Qualifikation hat sich der italienische Fußballverband von Gian Piero Ventura als Trainer der Nationalmannschaft getrennt. Diese Entscheidung habe Verbandspräsident Carlo Tavecchio bei einem Krisentreffen bekanntgegeben, hieß es in einer Mitteilung.

Der viermalige Weltmeister war in den Playoffs (0:1, 0:0) an Schweden gescheitert. Letztmals hatte Italien 1958 eine WM-Endrunde verpasst. Dass Ventura nicht direkt nach dem Playoff-Rückspiel am Montag zurückgetreten war, hatte in Italien Kritik und Unverständnis hervorgerufen. Dem 69-Jährigen waren besonders taktische Fehler vorgeworfen worden.

Als Nachfolger für Ventura werden unter anderem Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti und der frühere Nationaltrainer Antonio Conte, aktuell Trainer beim FC Chelsea, als mögliche Kandidaten gehandelt. "Carlo wartet. Die Idee, zum neuen Nationaltrainer Italiens aufzurücken, ist ihm nicht mehr so fremd", schrieb der "Corriere dello Sport". Laut "Gazzetta dello Sport" hat der Verband bereits Kontakt zu Ancelotti aufgenommen. Verbandspräsident Tavecchio wollte sich zu den Spekulationen nicht äußern.

Seinen eigenen Abgang schloss Tavecchio aus. Der 74-Jährige teilte dem in Rom tagenden Verbandsgremium mit, dass er keine Rücktrittsabsichten habe. Wie der Verband in einer Stellungnahme bekannt gab, soll Tavecchio zeitnah eine "Reihe von Vorschlägen" vorlegen, wie es mit dem italienischen Fußball weitergehen soll.