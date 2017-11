Playoff-Rückspiel gegen Schweden Italien verpasst WM in Russland

Die Weltmeisterschaft in Russland findet ohne Italien statt. Der viermalige WM-Champion hat die Qualifikation für das Turnier im kommenden Jahr nach einem 0:0 im Playoff-Rückspiel gegen Schweden verpasst. Das Hinspiel gegen die schwedische Auswahl verlor Italien 0:1.

Es ist das zweite Mal nach 1958, dass die Squadra Azzurra nicht zur WM fährt. Schweden ist erstmals seit 2006 wieder für die Endrunde qualifiziert.

Das Rückspiel in Mailand bestimmte vor allem ein Bild: Italien rannte an und Schweden verteidigte. Spätestens nach der Pause gingen die Hausherren mehr Risiko, einen Treffer erzielte die Mannschaft von Trainer Giampiero Ventura trotz guter Chancen aber nicht. Bei der WM-Auslosung am 1. Dezember wird die Kugel von Italien fehlen.

Insgesamt war die Partie von hoher Intensität geprägt. Vier Gelbe Karten bis zur 30. Minute waren die Folge. Eine dieser Verwarnungen ging an Emil Forsberg: Der Leipziger hatte sich bei Referee Antonio Matéu Lahoz beschwert, nachdem der spanische Schiedsrichter bei einem Handspiel von Andrea Barzagli im Strafraum weiterspielen ließ. Glück für Italien.

Auf der Gegenseite hatte die Squadra Azzurra aber auch Pech: Ob Antonio Candrevas Schuss, der knapp über die Latte flog (27. Minute) oder ein Versuch von Ciro Immobile, der kurz vor der Torlinie von einem schwedischen Verteidiger gestoppt wurde (40.) - Italien ließ gute Chancen auf das Führungstor ungenutzt.

Auch in der zweiten Hälfte blieb der Weltmeister von 2006 gefährlicher, zu oft fehlte aber der überraschende Zug. So gelang es Schweden, den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen - die WM-Teilnahme ist die Belohnung.

Italien - Schweden 0:0

Italien: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Candreva (76. Bernardeschi), Florenzi, Jorginho, Parolo, Darmian (63. El Shaarawy) - Gabbidaini (63. Belotti), Immobile

Schweden: Olsen - Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Claesson (71. Rohden), Larsson, Johansson (19. Svensson), Forsberg - Berg, Toivonen (55. Kiese Thelin)

Schiedsrichter: Antonio Matéu Lahoz (Spanien)

Gelbe Karten: Barzagli, Bernardeschi, Chiellini, Immobile - Olsen, Johansson, Forsberg, Lustig