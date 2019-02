In der drittklassigen italienischen Serie C hat es am Sonntag ein denkwürdiges Fußballspiel gegeben. Der Tabellenletzte Pro Piacenza trat beim Tabellenzwölften AC Cuneo mit nur sieben Spielern an und verlor 0:20 (0:16).

Hintergrund des Negativrekords im italienischen Profi-Fußball sind finanzielle Probleme von Pro Piacenza. Wegen ausstehender Gehaltszahlungen hatte ein Großteil der Spieler den Verein im Winter verlassen.

Um einen drohenden Ausschluss aus dem Spielbetrieb zu verhindern, beorderte die Vereinsführung sieben Teenager nach Cuneo. Der erst 19 Jahre alte Kapitän Cirigliano wurde dafür zum Trainer ernannt. Der ehemalige Trainer Riccardo Maspero war im Januar zurückgetreten. 2019 bestritt der Klub noch kein Ligaspiel.

In Cuneo führten die Gastgeber nach 24 Minuten bereits zweistellig. Nach der Halbzeit brauchte es aber 13 Minuten, ehe sie das nächste Tor schossen. Das lag weniger an größerer Gegenwehr als vielmehr daran, dass es Cuneo langsamer angehen ließ und nicht durchgehend nach vorne spielte. Cuneos Hicham Kanis erzielte sechs Treffer, alle in der ersten Hälfte.

Der Verbandspräsident Gabriele Gravina sprach angesichts des unwürdigen Auftritts Piacenzas von einer "Beleidigung für den Sport". "Eine derartige Farce werden wir nie wieder erdulden", sagte er.