Griechischer Fußball Drei Jahre Sperre für den Revolver-Präsidenten

Die Bilder gingen um die Welt: Ein älterer Mann betritt während eines Fußballspiels den Rasen, an seiner Hüfte ist deutlich ein Revolver zu erkennen. Die Szene ereignete sich Anfang März im Duell der Erstligisten Paok Thessaloniki und AEK Athen. Es lief die 90. Minute, als der Schiedsrichter das vermeintliche Führungstor der Gastgeber nicht anerkannte. Dann stürmte Ivan Savvidis los.

Dafür ist Savvidis nun vom griechischen Verband für drei Jahre gesperrt worden und zu einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verurteilt worden. Der 59-Jährige ist der Besitzer von Paok und seit der Aktion untergetaucht. Er wird von der Polizei gesucht. Er habe niemanden bedrohen wollen, es sei mit ihm durchgegangen, hatte er mitteilen lassen.

Paok und AEK konkurrieren um die Meisterschaft, der Verein von Savvidis lag zum Zeitpunkt des Platzsturms zwei Punkte hinter dem Tabellenführer aus Athen. Durch die Aktion hat der Klubboss die Titelchancen seines Vereins reduziert. Ihm werden in der laufenden Saison drei Punkte abgezogen. Zudem muss Paok mit einem Minus von zwei Punkten in die neue Saison starten. Die kommenden drei Heimspiele wird die Mannschaft vor leeren Tribünen austragen müssen, hinzu kommt eine Geldstrafe für den Klub in Höhe von 63.000 Euro.

Der Weltverband Fifa hatte harte Maßnahmen vom griechischen Fußballverband und dem Staat gefordert. Andernfalls drohe den Griechen der Ausschluss aus allen internationalen Wettbewerben. Zwei Tage nach dem Vorfall hatte die Regierung angeordnet, dass der Ligabetrieb für drei Wochen ausgesetzt werden müsse. Am Osterwochenende finden nun erstmals wieder Spiele der "Super League" statt.