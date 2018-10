Flügelstürmer Jadon Sancho von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund ist erstmals in die englische Nationalmannschaft berufen worden. Nationaltrainer Gareth Southgate nominierte den 18-Jährigen für die anstehenden Länderspiele in der Nations League gegen Kroatien und Spanien. "Jadons Geschichte ist ungewöhnlich", sagte Southgate auf der Pressekonferenz zur Verkündung des Kaders. "Er war mutig genug, ins Ausland zu gehen, stand in zwei Champions-League-Spielen für Dortmund in der Startelf und hat auch in der Liga als Einwechselspieler beeindruckt."

Sancho war im Sommer 2017 aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund gewechselt. Gegen Ende der abgelaufenen Saison kam er regelmäßiger zum Einsatz, in der aktuellen Spielzeit gehört er zum festen Stamm der Mannschaft von Lucien Favre und ist mit acht Assists aktuell bester Vorlagengeber der Borussia. Beim 3:0-Sieg gegen Monaco am Mittwoch bereitete Sancho den Führungstreffer des Dänen Jacob Bruun Larsen vor. Am Tag zuvor hatte er seinen Vertrag beim BVB vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Southgate gab ebenfalls eine Verlängerung seines Vertrags als englischer Nationaltrainer bekannt. Er und sein Assistent Steve Holland werden die Auswahl mindestens bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2022 in Katar betreuen, falls sich das Team dafür qualifiziert.