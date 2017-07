FCB-Zugang James Rodríguez Alles Wichtige zum neuen Bayern-Star

"Granaten kaufen oder Stars züchten", diese Frage stellte sich beim FC Bayern nach der vergangenen Saison. Der Transfer von James Rodríguez, den die Münchner am Dienstagnachmittag bekanntgaben, gehört in die erste Kategorie. Der Zugang von Real Madrid, der zunächst für zwei Jahre ausgeliehen wird, ist nach den Verpflichtungen von Niklas Süle, Sebastian Rudy (beide Hoffenheim), Serge Gnabry (Bremen) und Corentin Tolisso (Lyon) der erste wirklich große Name, den die Bayern präsentieren.

Wen haben die Münchner da verpflichtet? Und was bedeutet das für die anstehende Saison? Der Überblick.

Wer ist James Rodríguez?

James, 25, war in seiner Karriere schon vieles: WM-Held, Temposünder, Bankdrücker. Weltweit bekannt wurde er bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, als er mit sechs Treffern Torschützenkönig wurde. Im Gedächtnis geblieben ist auch das Bild von James, auf dessen Arm es sich im Spiel gegen Brasilien eine gigantische Heuschrecke bequem machte.

REUTERS James und Heuschrecke bei der WM 2014

Nach der WMverpflichtete ihn Real für 80 Millionen Euro. Dort erhielt er die legendäre Rückennummer 10, doch nach einem guten Start unter dem damaligen Real- und heutigen Bayern-Coach Carlo Ancelotti konnte James die Erwartungen nicht erfüllen. Zuletzt schaffte er es unter Zinédine Zidane nur selten in die Startelf, in der vergangenen Saison spielte er in Schlüsselpartien praktisch keine Rolle, was spanischen Medienberichten zufolge zu Zoff zwischen ihm und dem Coach geführt haben soll. Auch neben dem Platz sorgte James in Madrid für manche negative Schlagzeile. Anfang 2016 raste er mit mehr als 200 km/h über die Stadtautobahn, mindestens 100 mehr als erlaubt.

Was sind seine Stärken?

Viele Fußballfans werden sich seiner Traumtore bei der WM erinnern. Das Beeindruckende an James war damals, wie einfach ihm Tore und Pässe zu gelingen schienen. Zu verdanken hatte er das neben seiner Klasse auch dem System der Kolumbianer, in dem der damals 22-Jährige taktisch eine Sonderrolle genoss. Nominell spielte er meist im offensiven Mittelfeld, tatsächlich tauchte James jedoch fast überall auf; er holte Bälle im defensiven Mittelfeld ab um sie nach vorne zu befördern, er pendelte von einem Flügel zum anderen, er überrumpelte Abwehrketten mit Vorstößen in den Strafraum. So war er für seine Gegner kaum zu fassen.

Zu seinen größten Stärken gehört die Technik, die ihn auch in von Gegnern wimmelnden Räumen anspielbar macht, was beim FC Bayern noch wichtiger ist als bei vielen anderen Klubs. Manchmal wirkt es zudem, als ahne James schon Sekunden vorher, wohin sich die Mitspieler bewegen werden. Das liegt daran, dass er genau beobachtet, was um ihn herum geschieht und dann schneller als der Durchschnittskicker in der Lage ist, zu reagieren. Pässe in den Rücken gegnerischer Abwehrreihen gehören deshalb zu seinen Spezialitäten.

Warum saß er in Madrid meist auf der Bank?

James als One-Hit-Wonder abzustempeln, als Spieler, der ein gutes Turnier erlebte und das war's, wäre ein Fehler. Das belegt seine persönliche Statistik. Im Schnitt war er für Real pro 90 Minuten an fast genau einem Tor direkt beteiligt, ein herausragender Wert.

Dass er sich in Madrid trotzdem nicht endgültig durchsetzen konnte, ist unstrittig. Das lag auch daran, dass Trainer Zidane, der eineinhalb Jahre nach James' Verpflichtung Reals Profis übernommen hatte, ein System ohne echte Zehn favorisierte; ihm war defensive Stabilität wichtiger als Zauberpässe. Das war doppelt schlecht für James. Seine optimale Position gab es nicht, und gerade was die Stabilität betrifft, hat er Defizite. Zwar sucht er nach Ballverlusten sofort den Zweikampf zwecks Rückeroberung, doch bei Real leistete er sich auch mehr davon als seinem Coach lieb war.

Was kostet er die Bayern?

Zunächst einmal wurde James nur ausgeliehen, im Juni 2019 können die Münchner dann eine Kaufoption ziehen, die Ablöse soll 40 Millionen Euro betragen. Für die Leihe sollen rund zehn Millionen Euro geflossen sein. Sollten die Zahlen stimmen, wäre James ein Schnäppchen. Ein Spieler mit seinen Fähigkeiten, noch dazu im besten Fußballeralter, könnte auf dem Transfermarkt locker mehr als das doppelte kosten. Dafür müsste James zwar sein Potenzial abrufen. Aber wenn das gelingt, haben die Bayern ein sehr gutes Geschäft gemacht.

Wo soll er spielen?

Das ist die große Frage. Denn jene Rolle, die James mit Kolumbien bei der WM ausfüllte, hat es bei den Bayern unter Carlo Ancelotti nur vereinzelt gegeben. Es gibt verschiedene Varianten. Eine lautet: James agiert nominell auf dem Flügel, rückt in der Praxis aber in Richtung Mitte ein. So schafft er außen Platz für den nachrückenden Außenverteidiger und kann selbst aus dem Zentrum kreativ werden. Dafür spricht, dass Ancelotti dieses Prinzip bereits zu Beginn seiner Bayern-Zeit mit Franck Ribéry forcierte. James wäre also ein direkter Konkurrent für den 34-jährigen Franzosen.

Oder aber Ancelotti setzt konsequent auf eine Formation mit einem Zehner im offensiven Mittelfeld, etwa ein 4-2-3-1. Das könnte den Zugang zum Schlüsselspieler im Münchner Angriff machen, zu demjenigen, der Torchancen vorbereitet oder selbst abschließt. Das wäre allerdings nicht nur James' Idealrolle, sondern auch die von Thomas Müller. Für den 27-Jährigen, der eine enttäuschende Saison erlebte, könnte es künftig noch schwieriger werden, ein fester Bestandteil der bayerischen Startelf zu sein.

Denn eines gilt als sicher: James ist nicht verpflichtet worden, um auf der Bank zu sitzen. Das deutete auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an. "Die Verpflichtung von James Rodríguez", sagte er, "war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti, nachdem beide bereits in Madrid erfolgreich zusammengearbeitet hatten".